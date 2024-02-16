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  • Fernando Santos emri verdi! Beşiktaş'ta 5 futbolcunun bileti kesildi

Fernando Santos emri verdi! Beşiktaş'ta 5 futbolcunun bileti kesildi

Fernando Santos emri verdi! Beşiktaş'ta 5 futbolcunun bileti kesildi
16 Şubat 2024 Cuma

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Fernando Santos gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturdu ve yönetime takımda düşünmediği isimleri iletti. Siyah beyazlı ekip sezon sonunda Santos'un takımda düşünmediği oyuncular ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

<p><b>OPERASYON BAŞLADI</b></p><p>Ligde transfer dönemi sona erdi. Ancak Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.</p>
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OPERASYON BAŞLADI

Ligde transfer dönemi sona erdi. Ancak Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

<p><b>5 YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ</b></p><p>Gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, şimdiden 5 futbolcunun biletini kesti.</p>
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5 YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ

Gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, şimdiden 5 futbolcunun biletini kesti.

<p><b>SANTOS DA DÜŞÜNMÜYOR</b></p><p>Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un planlamasında yer almayan söz konusu isimler, büyük bir mucize olmaz ise gelecek sezon Siyah Beyazlı formayı giymeyecek.</p>
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SANTOS DA DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un planlamasında yer almayan söz konusu isimler, büyük bir mucize olmaz ise gelecek sezon Siyah Beyazlı formayı giymeyecek.

<p><b>HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI</b></p><p>Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Cenk Tosun, yönetimden büyük bir zam talebinde bulundu. Şu anda 18 milyon TL kazanan 32 yaşındaki futbolcu, 1.5 milyon Euro talep etti.</p>
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HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Cenk Tosun, yönetimden büyük bir zam talebinde bulundu. Şu anda 18 milyon TL kazanan 32 yaşındaki futbolcu, 1.5 milyon Euro talep etti.

<p><b>9 MİLYONDAN 45 MİLYONA!</b></p><p>9 milyon TL alan Salih Uçan ise yeni sözleşmesi kapsamında bu rakamın 45 milyon TL'ye yükseltilmesini istedi.</p>
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9 MİLYONDAN 45 MİLYONA!

9 milyon TL alan Salih Uçan ise yeni sözleşmesi kapsamında bu rakamın 45 milyon TL'ye yükseltilmesini istedi.

<p><b>İSTEKLER REDDEDİLDİ</b></p><p>Beşiktaş Yönetimi, Santos'un kadro planlamasında yer almayan iki futbolcunun da teklifini reddetti.</p>
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İSTEKLER REDDEDİLDİ

Beşiktaş Yönetimi, Santos'un kadro planlamasında yer almayan iki futbolcunun da teklifini reddetti.

<p><b>ABD'Yİ DÜŞÜNÜYOR</b></p><p>Ayrıca Cenk'in, bu gelişmeler üzerine kendisine ABD'den takım baktığı öğrenildi.</p>
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ABD'Yİ DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca Cenk'in, bu gelişmeler üzerine kendisine ABD'den takım baktığı öğrenildi.

<p><b>GHEZZAL DA GİDİYOR</b></p><p>Diğer yandan Rachid Ghezzal ile de yolların kesin olarak ayrılacağı gelen haberler arasında yer aldı.</p>
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GHEZZAL DA GİDİYOR

Diğer yandan Rachid Ghezzal ile de yolların kesin olarak ayrılacağı gelen haberler arasında yer aldı.

<p><b>UMUT DA YOLCU</b></p><p>Siyah-Beyazlılar, milli yıldız Umut Meraş'la da yola devam etmeme kararı aldı.</p>
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UMUT DA YOLCU

Siyah-Beyazlılar, milli yıldız Umut Meraş'la da yola devam etmeme kararı aldı.

<p><b>KONTRATLARI BİTİYOR</b></p><p>4 futbolcunun da kontratı, normal şartlar altında sezon sonunda bitiyor.</p>
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KONTRATLARI BİTİYOR

4 futbolcunun da kontratı, normal şartlar altında sezon sonunda bitiyor.

<p><b>TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK</b></p><p>2022 Temmuz'da 2 milyon Euro bedel ile İstanbulspor'dan gelen, sonrasında Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, Siyah-Beyazlı ekipte bir türlü bekleneni veremedi. Genç futbolcu için yaz döneminde yapılacak teklifler değerlendirilecek.</p>
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TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

2022 Temmuz'da 2 milyon Euro bedel ile İstanbulspor'dan gelen, sonrasında Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, Siyah-Beyazlı ekipte bir türlü bekleneni veremedi. Genç futbolcu için yaz döneminde yapılacak teklifler değerlendirilecek.
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