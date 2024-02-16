OPERASYON BAŞLADI
Ligde transfer dönemi sona erdi. Ancak Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.
5 YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ
Gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, şimdiden 5 futbolcunun biletini kesti.
SANTOS DA DÜŞÜNMÜYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un planlamasında yer almayan söz konusu isimler, büyük bir mucize olmaz ise gelecek sezon Siyah Beyazlı formayı giymeyecek.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Cenk Tosun, yönetimden büyük bir zam talebinde bulundu. Şu anda 18 milyon TL kazanan 32 yaşındaki futbolcu, 1.5 milyon Euro talep etti.
9 MİLYONDAN 45 MİLYONA!
9 milyon TL alan Salih Uçan ise yeni sözleşmesi kapsamında bu rakamın 45 milyon TL'ye yükseltilmesini istedi.
İSTEKLER REDDEDİLDİ
Beşiktaş Yönetimi, Santos'un kadro planlamasında yer almayan iki futbolcunun da teklifini reddetti.
ABD'Yİ DÜŞÜNÜYOR
Ayrıca Cenk'in, bu gelişmeler üzerine kendisine ABD'den takım baktığı öğrenildi.
GHEZZAL DA GİDİYOR
Diğer yandan Rachid Ghezzal ile de yolların kesin olarak ayrılacağı gelen haberler arasında yer aldı.
UMUT DA YOLCU
Siyah-Beyazlılar, milli yıldız Umut Meraş'la da yola devam etmeme kararı aldı.
KONTRATLARI BİTİYOR
4 futbolcunun da kontratı, normal şartlar altında sezon sonunda bitiyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
2022 Temmuz'da 2 milyon Euro bedel ile İstanbulspor'dan gelen, sonrasında Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, Siyah-Beyazlı ekipte bir türlü bekleneni veremedi. Genç futbolcu için yaz döneminde yapılacak teklifler değerlendirilecek.