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'Mutabakat zaptı, Türkiye ve Afrika'daki kadınlar için müreffeh ve adil bir dünya yaratma konusundaki kararlılığımızın bir simgesidir.' diyen Sağlam, Afrika Kültür Evi etkisinin Kenya ve Afrika'nın ötesine yayılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve Afrika Birliği BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Fatima Kyari Mohammed'e teşekkür etti.