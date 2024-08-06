A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, müthiş zaferin ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları'nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
'BİR OMZUM DAHA VAR' DEDİM VE...'
Gizem Örge: 'Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım.'
'HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYDUK'
Eda Erdem: 'Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Daha iyi oyun da yolda. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak. Benden daha çok oynayanlar, benden daha çok sayı alanlar olacak.'
'MADALYAYI ALACAĞIZ'
Hande Baladın: 'Bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Madalyayı hak ediyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz.'
'KALBİM DAYANMADI'
Aslı Kalaç: 'Kalbim dayanmadı. Ben uzatma setinde hep ağladım. Madalya için güçlü bir aday olduğumuzu gösterdik ve sonuna kadar savaştık.'
'KAZANMAYI BİLDİK'
Elif Şahin: 'Çok güzel bir maçtı. Çok uzun sürdü ama kazanmayı bildik.
'İTALYA'DAN SONRA BÖYLE GERİ DÖNMEK..'
Derya Cebecioğlu: 'İtalya maçından sonra böyle geri dönmek... Takımla gurur duyuyorum.'
'EN BÜYÜK TÜRKİYE'
Beyza Arıcı: 'Fazla söz gerek yok, en büyük Türkiye.'
HER ŞEYİ BİLENLER BİRAZ SABRETSİN
Mücadele sonrasında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım, sonra konuşalım. Her şeyi bilenler lütfen biraz sabretsinler. Bu takımın yarı final ve finalini beklesinler. Biz bu hakaret ve küfürleri hak etmedik!' ifadelerini kullandı.