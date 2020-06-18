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'ÇİFTE KUPA NEDEN OLMASIN?'

Neden iki kupayı birden almayalım ki! İyi bir takımımız var ve hedefimiz de her şeyi kazanmak. Kulüpte Trabzonspor'un en son 1984'te kazandığı şampiyonluk konuşuluyor. Uzun ve zorlu bir yolculuğumuz var. Ancak yönetimin de, taraftarların da ne kadar çok kupayı istediğini görüyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmeye uğraşacağız.