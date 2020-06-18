Trabzonspor'un başarısında önemli pay sahiplerinden biri olan Filip Novak, Fenerbahçe'yi yenip finale çıktıkları maçı, sezon hedeflerini ve koronavirüs önlemleri ile geçen 2 aylık dönemde yaptıklarını anlattı.
İşte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek yıldızın sözleri...
'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'
Çok iyi durumdayız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçında Sörloth'un golüyle erken üstünlüğü yakaladık ve ev sahibi takım risk almak zorunda kaldı. Sörloth zaten maçın sonuna doğru turu getirmişti ama ben de en sonda gol atmayı başardım. Benim golümle güzel bir sonuç oldu. Gol için mutluyum, tekrar başladıktan sonra formumda bir düşüş olmadı ve gol de bana moral verdi.
'BAŞLAMAK İÇİN GÜN SAYDIK'
Mart ayından bu yana ara vermek... Çok uzundu. 1 ay ve 1 haftalık bir hazırlığımız oldu. Başlamak için günleri saydık. Göztepe karşısında da 50 dakikadan fazla 10 kişi oynadık ama orada da 3-1 kazandık ve zirvedeyiz. Ligde 7, kupada ise 1 final maçımız var.
'ÇİFTE KUPA NEDEN OLMASIN?'
Neden iki kupayı birden almayalım ki! İyi bir takımımız var ve hedefimiz de her şeyi kazanmak. Kulüpte Trabzonspor'un en son 1984'te kazandığı şampiyonluk konuşuluyor. Uzun ve zorlu bir yolculuğumuz var. Ancak yönetimin de, taraftarların da ne kadar çok kupayı istediğini görüyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmeye uğraşacağız.
'RİZESPOR BİZE ÇOK YARDIM ETTİ'
Şampiyonluktaki en büyük rakibimiz Başakşehir. Bizimle aynı puandalar ancak onlarla maçımız yok. Rizespor, pazar günü bize çok yardım etti. Galatasaray'ı 2-0 yendiler ve son şampiyonu yavaşlattılar. Sivasspor 4, Galatasaray ise 6 puan gerimizde. Bu 4 takımdan biri şampiyon olacak.
'HAYAL BİLE EDEMİYORUM'
Şampiyonluğu kazanırsak burada ne kadar kutlama olacağını, İstanbul'da ise ne kadar üzüntü olacağını hayal bile edemiyorum. Şu anda sadece hayal edebiliriz, ayaklarımız yere basmalı. Hep söylendiği gibi maç maç gitmeliyiz, puanları toplamalıyız ve sezonu en üstte tamamlayabileceğimie inanmalıyız.
'UMARIZ ZAMANLA SEYİRCİLİ OYNANIR'
Fenerbahçe deplasmanında seyircisiz oynamak garipti. Buna alışmalıyız. Evimizde boş tribünlere oynamak daha da rahatsız edici olacaktır. Herkes için aynı. Umarız zamanla bu durum düzelir ve tekrar dolu tribünler önünde oynayabiliriz.
'TRAFİĞİ KESTİLER, MEŞALE YAKTILAR'
İstanbul'dan ayrılırken, taraftarlar havaalanına kadar yanımızdaydı. Trafiği kestiler, meşaleler yaktılar. İstanbul'da da bizi karşılayanlar oldu. Trabzonspor, Türkiye'nin dört bir köşesinde taraftarı olan kulüplerden biri. Onlara el salladık ancak onlarla buluşmamız yasak. Sıkı önlemlere uymak zorundayız. Taraftarlar da maçları evde televizyondan izlemek zorunda.
'KARANTİNA ÇOK DA ZOR OLMADI'
2 aydır Trabzon'da kız arkadaşım yanımda. Evde karantinadaydık ancak özel bir yaşam alanındayız ve spor salonu var, havuz var. Bizim için çok da kötü olmadı. Denize camdan bakıyoruz. İlkbahar'da deniz soğuk oluyor. Şu anda hava güzel ve yüzmek için de uygun ancak yabancı turistlere henüz giriş izni verilmedi.
'TAMAMEN TÜRKİYE'YE ODAKLANDIM'
Sporx'in haberine göre, Filip Novak,'Şu anda tamamen Türkiye Ligi'ne odaklanmış durumdayım. UEFA, EURO 2020'yı ertelediği anda unuttum. Umarım sağlıklı oluruz ve 1 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynayabiliriz.' dedi.