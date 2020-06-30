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Çek yıldızın, “Sezon bitene kadar bana transferle gelme. Burada sadece şampiyonluğa odaklandım. Takım olarak çifte kupaya odaklandık. Lig sona erdiğinde de önce Trabzonspor ile görüşelim” dediği öğrenildi.





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