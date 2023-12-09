Filistinli çocukların gözlerinden yaş değil kan damlıyor!
Filistinli çocukların gözlerinden yaş değil kan damlıyor!
9 Aralık 2023 Cumartesi
Terör devleti İsrail'in, bebek katili Netanyahu öncülüğünde Gazze'de işlediği soykırımlar, savaş suçları ve insanlık suçlarının sonu gelmiyor. Artık Filistinli çocukların ve bebeklerin gözlerinden yaş değil, kan damlıyor.
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Terör devleti İsrail'in, bebek katili Netanyahu öncülüğünde Gazze'de işlediği soykırımlar, savaş suçları ve insanlık suçlarının sonu gelmiyor.
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Artık Filistinli çocukların ve bebeklerin gözlerinden yaş değil, kan damlıyor.