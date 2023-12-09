İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Filistinli çocukların gözlerinden yaş değil kan damlıyor!

Filistinli çocukların gözlerinden yaş değil kan damlıyor!
9 Aralık 2023 Cumartesi

Terör devleti İsrail'in, bebek katili Netanyahu öncülüğünde Gazze'de işlediği soykırımlar, savaş suçları ve insanlık suçlarının sonu gelmiyor. Artık Filistinli çocukların ve bebeklerin gözlerinden yaş değil, kan damlıyor.

<p>Terör devleti İsrail'in, bebek katili Netanyahu öncülüğünde Gazze'de işlediği soykırımlar, savaş suçları ve insanlık suçlarının sonu gelmiyor.</p>
1
/
14

Terör devleti İsrail'in, bebek katili Netanyahu öncülüğünde Gazze'de işlediği soykırımlar, savaş suçları ve insanlık suçlarının sonu gelmiyor.

<p>Artık Filistinli çocukların ve bebeklerin gözlerinden yaş değil, kan damlıyor.</p>
2
/
14

Artık Filistinli çocukların ve bebeklerin gözlerinden yaş değil, kan damlıyor.

<p><br></p>
3
/
14


<p><br></p>
4
/
14


5
/
14

6
/
14

7
/
14

8
/
14

9
/
14

10
/
14

11
/
14

12
/
14

13
/
14

14
/
14

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.