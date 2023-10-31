9 / 15



Kampın Ürdün'deki diğer Filistin mülteci kamplarından farklılığıyla ilgili olarak da Absi, şunları söyledi:

'Burada yaşayan herkesin ulusal numarası yok (vatandaşlığa alınmamışlar). Mülteci statüsüne sahipler. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağlanan desteğin azalmasının bir sonucu da ekonomik koşulları da oldukça zor durumda. Zor koşullar arasında iş, eğitim ve sağlık yer alıyor.'