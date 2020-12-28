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Film sahnelerini aratmıyor, fotoğrafçılar akın ediyor!

Film sahnelerini aratmıyor, fotoğrafçılar akın ediyor!
28 Aralık 2020 Pazartesi

Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor. Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

<p>Kış mevsiminin çetin geçtiği köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor.</p>
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Kış mevsiminin çetin geçtiği köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor.

<p>Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor. </p>
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Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor. 

<p>Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. </p>
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Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. 

<p> Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.</p>
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 Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.

<p>Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.</p>
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Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

<p>Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.</p>
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Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.

<p>Düzenli olarak 10 günde bir mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.</p>
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Düzenli olarak 10 günde bir mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.

<p>Zeki Barın, “Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20’nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2-3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10-12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıkta olan kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz” dedi.</p>
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Zeki Barın, “Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20’nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2-3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10-12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıkta olan kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz” dedi.

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