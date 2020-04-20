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'Bu (koronavirüsle mücadele), resmen bir savaş gibi. Virüsle olan bir savaşta kendimi bir nefer gibi hissediyorum. Gururluyum ve mutluyum. Ölüm sayılarının azaltılmasında bu zincirin küçücük bir halkası olabilirsek ne mutlu bize. Bazen vatandaşlar çekinerek yaklaşıyor. Konuşarak onları rahatlatıyoruz. Onlara evde kalmaları gerektiğini, nasıl maske kullanmaları gerektiğini de anlatıyoruz.'