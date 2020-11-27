Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.
Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu.
Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.
MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı.
Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.
MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti. Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.
Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.
HARİKA GOL
Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, Lewis Baker'in müthiş frikik golüyle 1-0 öne geçti
45+1'de serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz futbolcu, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluştururken, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.
FIRTINA ZİRVEDE...
Lewis Baker'in golüyle bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.
4 YIL SONRA BİR İLK...
Lewis Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Trabzonspor formasıyla Ankaragücü filelerine gönderdi.
İLK İSABETLİ ŞUT ALPER'DEN
Öte yandan kısır keçen maçta ilk isabetli şut 44. dakikada Ankaragücü oyuncusu Alper Potuk'tan geldi.
Maç sonucu karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı...
'Bugün bir tık daha geçen haftadan iyisini yaptılar. Bir tane pozisyon belki verdik. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz, daha çok eksiğimiz var.' dedi.
2 hafta, 6 puan, gol yememek, belki 3-4 adım attırdı bize ama hücum organizasyonlarına da adım adım gideceğiz. 2 hafta gol yemeden kazanmak son derece mutluluk verici...
Avcı maç sonu oyuncularına teşekkür etti.
Öte yandan Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında 6 puan toplayan Trabzonspor
(2G), sezonun ilk sekiz karşılaşmasında aynı sayıda puan elde etmişti (1G 3B 4M). (OPTA)