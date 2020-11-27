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  • Fırtına zirvede! Trabzonspor maçına damga vurdu, tam 4 yıl sonra ilk kez

Fırtına zirvede! Trabzonspor maçına damga vurdu, tam 4 yıl sonra ilk kez

Fırtına zirvede! Trabzonspor maçına damga vurdu, tam 4 yıl sonra ilk kez
27 Kasım 2020 Cuma

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşırken, mücadelede bir ilk yaşandı.

<p>Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.</p>
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

<p>Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.</p>
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Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

<p>Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu.</p>
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Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu.

<p>Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.</p>
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Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.

<p>MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı.</p><p>Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.</p>
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MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı.

Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.

<p>MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti. Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.</p>
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MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti. Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.

<p>Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

<p><b>HARİKA GOL </b></p><p>Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, Lewis Baker'in müthiş frikik golüyle 1-0 öne geçti</p>
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HARİKA GOL

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, Lewis Baker'in müthiş frikik golüyle 1-0 öne geçti

<p>45+1'de serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz futbolcu, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluştururken, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.</p>
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45+1'de serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz futbolcu, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluştururken, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

<p><b>FIRTINA ZİRVEDE... </b></p><p>Lewis Baker'in golüyle bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.</p>
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FIRTINA ZİRVEDE...

Lewis Baker'in golüyle bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.

<p><b>4 YIL SONRA BİR İLK... </b></p><p>Lewis Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Trabzonspor formasıyla Ankaragücü filelerine gönderdi.</p>
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4 YIL SONRA BİR İLK...

Lewis Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Trabzonspor formasıyla Ankaragücü filelerine gönderdi.

<p><b>İLK İSABETLİ ŞUT ALPER'DEN </b></p><p>Öte yandan kısır keçen maçta ilk isabetli şut 44. dakikada Ankaragücü oyuncusu Alper Potuk'tan geldi.</p>
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İLK İSABETLİ ŞUT ALPER'DEN

Öte yandan kısır keçen maçta ilk isabetli şut 44. dakikada Ankaragücü oyuncusu Alper Potuk'tan geldi.

<p>Maç sonucu karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı...</p>
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Maç sonucu karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı...

<p>'Bugün bir tık daha geçen haftadan iyisini yaptılar. Bir tane pozisyon belki verdik. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz, daha çok eksiğimiz var.'  dedi.</p>
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'Bugün bir tık daha geçen haftadan iyisini yaptılar. Bir tane pozisyon belki verdik. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz, daha çok eksiğimiz var.'  dedi.

<p>2 hafta, 6 puan, gol yememek, belki 3-4 adım attırdı bize ama hücum organizasyonlarına da adım adım gideceğiz. 2 hafta gol yemeden kazanmak son derece mutluluk verici...</p>
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2 hafta, 6 puan, gol yememek, belki 3-4 adım attırdı bize ama hücum organizasyonlarına da adım adım gideceğiz. 2 hafta gol yemeden kazanmak son derece mutluluk verici...

<p>Avcı maç sonu oyuncularına teşekkür etti.</p>
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Avcı maç sonu oyuncularına teşekkür etti.

<p>Öte yandan <span >Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında 6 puan toplayan </span><span >Trabzonspor</span></p><p> (2G), sezonun ilk sekiz karşılaşmasında aynı sayıda puan elde etmişti (1G 3B 4M). (OPTA)</p>
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Öte yandan Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında 6 puan toplayan Trabzonspor

(2G), sezonun ilk sekiz karşılaşmasında aynı sayıda puan elde etmişti (1G 3B 4M). (OPTA)

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