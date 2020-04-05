Galatasaray'da flaş gelişme... Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum, flaş bir yazıyı kaleme aldı. Peki, sanıldığı gibi Fatih Terim'e, koronavirüs Beşiktaş maçında mı bulaştı? İşte cevabı ve yaşananlar...
Terim'in sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu derhal istifa etmelidir. Dedik mi? Dedik... Böyle başlıklar attık mı? Attık... Hatta ve hatta ilk günlerde TFF'ye sövüp-saymaya, bela okumaya kadar da vardık mı? Vardık.
Peki niye? 'O son hafta oynanmayacaktı. Oynandı, böyle oldu' diye! Önce Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, ardından Sayın Fatih Terim'in sonra da Sayın Yusuf Günay'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı... Peki başka? Fatih Hocanın o 90 dakika, yan-yana, diz-dize olduğu yardımcılarında virüse rastlandı mı? Yok! Peki...
KAYNAK MAÇ DEĞİL
'Beşiktaş cephesinde bir şey var mı?' Yok! Hakemlerde, o gün derbide görevli sağlıkçı, güvenlikçi vs. kişilerde bir şey var mı? Şükür onlarda da yok! Peki diğer takımlarda? Orada da yok! Görünen o ki vakanın kaynağı maç değil. Daha farklı... Sadece bu üç isimle sınırlı. Hamdolsun, onlar da taburcu olup, yuvalarına döndüler.
VİRÜSÜN KAYNAĞI FARKLI!
Peki, niye hiç kimse çıkıp da vakanın sadece bu üç isimle sınırlı kalmasına karşılık, 'Acaba buna sebep ne olabilir?' diye sorup soruşturmadı?
Ama test sonuçları pozitif çıkınca, hiç gerekçe filan sormadan, araştırmadan daldık Federasyona... 'Sebep olanların...' deyip, başladık ağzımıza geleni saymaya...
SAYDIK DA SAYDIK!
Futbol Federasyonu'ndakiler başta olmak üzere, o maçın seyircisiz olarak oynanması kararını verenlere, Riva'dan siyasi erkâna, saydık da saydık...
O MALUM TOPLANTI...
Mesela Sayın Albayrak, eşinden veya oğlundan kapmış olabileceği bu virüsü, o malum toplantıda Sayın Terim ve Sayın Günay'a bulaştırmış olamaz mı? Bu hastalığın sebebi, bu vakadan kısa bir süre önce bu üç isimden birinin yurt dışından dönmüş ve karantina kararına uymamış bir aile ferdi veya yakını olamaz mı?
Ki, ihtimaller de, aldığımız bilgiler de bu yönde... Şimdi günah değil mi, haksızlık değil mi Sayın Nihat Özdemir ve ekibine...
FATİH HOCANIN MESAJI
Onun için ta ilk günlerde, 'Galatasaray'da vuku bulan virüs olayını derbi maçına bağlayarak Federasyona yürüyen dostlar... Yanlış yere yürüyorsunuz' dedim. Onun için, bu işin Türk Telekom'daki maçtan çok Dubai-İtalya kaynaklı olma ihtimalinden bahsettim... Olayın ta başında... Her şey Allah'tan... Derdi, hastalığı veren de o... Şifayı verecek olan da... Bu zamanda yapılacak şey, beddua değil, dua etmek olmalıdır. Allah, Fatih Hocamızı da Abdurrahim Başkanımızı da Yusuf ağabeyimizi de evlatlarına, torunlarına bağışlasın.
Alacağınız bir nefesin garantisinin dahi olmadığı, sadece yaşlının veya hastanın değil, tüm canlıların hayata adeta pamuk ipliği ile bağlı olduğu şu dünyada, hepimiz aciz birer kul olduğumuzu unutmayalım. Fatih Hocamızın hastane çıkışı verdiği mesajda olduğu gibi... 'Bu hepimiz için bir sınav ve dualarla aşalım bu sınavı...' Zaman; hesap görme zamanı değil, birlik olma zamanı. Sağlıcakla kalın inşallah... Öfke kusarak, kin güderek, tehdit veya beddua ederek değil!
SÖZLEŞMELER NE OLACAK? iŞTE 31 MAYIS GERÇEĞi!
Liglere ara verilmesiyle birlikte başlayan bir başka tartışma da tüm futbolcu ve teknik adamların sözleşmesinde yer alan 'sözleşmelerin bitiş tarihi'. Yani bunun 31 Mayıs olarak görünmesi. Bunun ne TFF ne de FIFA nezdinde bir bağlayıcılığı yok. Talimat hükümleri; teknik adam ve futbolcuların sözleşmeleri konusunda, 'Sezonun ilk resmi maçında başlar, son resmi maçında biter' der. Mesela FIFA'da 'sözleşme süreleri' ile ilgili herhangi bir zaman belirtilmemesine rağmen bizde ekstra tarih belirtilmiş.