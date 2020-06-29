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  • Yılın takası çok yakın! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye eski futbolcu misillemesi

Yılın takası çok yakın! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye eski futbolcu misillemesi

Yılın takası çok yakın! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye eski futbolcu misillemesi
29 Haziran 2020 Pazartesi

Galatasaray gelecek sezon yollarını ayırmayı planladığı Belhanda için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye aldı. Katar kulüplerinin ilgisini çeken Belhanda için Galatasaray'a flaş bir teklif sunuldu.

<p>Al Nassr yeni sezonda ayrılma kararı alan Giuliano'nun yerine Belhanda'yı transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın ise Giuliano ile ilgilendiği öne sürüldü. </p>
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Al Nassr yeni sezonda ayrılma kararı alan Giuliano'nun yerine Belhanda'yı transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın ise Giuliano ile ilgilendiği öne sürüldü. 

<p>Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı. </p>
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Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı. 

<p>Ülke basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı. </p>
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Ülke basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı. 

<p><b>'GİULİANO AYRILIRSA VİTORİA'NIN HESAPLARI KARIŞACAK'</b></p>
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'GİULİANO AYRILIRSA VİTORİA'NIN HESAPLARI KARIŞACAK'

<p>Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak. </p>
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Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak. 

<p>Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek.</p>
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Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek.

<p>Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Belhanda olduğu öğrenildi. </p>
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Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Belhanda olduğu öğrenildi. 

<p><b>GUİLANO FIFA'DAN KARARI BEKLİYOR</b></p>
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GUİLANO FIFA'DAN KARARI BEKLİYOR

<p>Maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenilen Giuliano'nun yanıtı beklediği ve kulüpte hala 4 aylık alacağı olduğu kaydedildi. </p>
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Maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenilen Giuliano'nun yanıtı beklediği ve kulüpte hala 4 aylık alacağı olduğu kaydedildi. 

<p><b> 'GALATASARAY DA GİULİANO'YU DÜŞÜNEBİLİR'</b></p>
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 'GALATASARAY DA GİULİANO'YU DÜŞÜNEBİLİR'

<p>Öte yandan Giuliano'nun ayrılma kararından sonra Atletico Mineiro ile Galatasaray'ın da Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği gelen haberler arasında.</p>
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Öte yandan Giuliano'nun ayrılma kararından sonra Atletico Mineiro ile Galatasaray'ın da Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği gelen haberler arasında.

<p>Ayrıca Galatasaray ile Al Nassr arasında Belhanda & Giuliano takası da bir diğer formül olarak düşünülüyor. <br></p>
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Ayrıca Galatasaray ile Al Nassr arasında Belhanda & Giuliano takası da bir diğer formül olarak düşünülüyor. 

<p>Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Giuliano tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. <br></p>
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Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Giuliano tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

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