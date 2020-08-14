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Monaco, “Daha bir yıl önce bu oyuncu için 15 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Yeni teknik heyetimiz önümüzdeki hafta başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru’yu görmek ve şans vermek istiyor. İzin versek, son 5 hafta Galatasaray’da forma giyip sakatlık yaşasa ne olacak? Bu riske giremeyiz. Henry’nin muklaka Fransa’ya dönmesi gerekli” diyerek adeta Türkiye ile ipleri koparmıştı.