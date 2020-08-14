Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Monaco, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncuyu, sözleşmesinin 30 Haziran'da bitmesi üzerine geri çağırmıştı.
Pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligi’nde maçı olmayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Monaco'nun kararı sarı kırmızılı kulüpte şok etkisi yaratırken yıldız futbolcunun Florya'daki vedasında Fatih Terim'in üzgün ifadesi çok konuşulmuştu.
Buna karşın Onyekuru “Galatasaray’da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum” derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurdu.
Sarı kırmızılı yönetim, Onyekuru’nun kalması için yoğun çaba sarf etse de Monaco’lu yöneticiler, teknik direktörleri Roberto Moreno’nun Nijeryalı kanat oyuncusunu mutlaka hazırlık kampında görmek istediğini belirttiler.
Monaco, “Daha bir yıl önce bu oyuncu için 15 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Yeni teknik heyetimiz önümüzdeki hafta başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru’yu görmek ve şans vermek istiyor. İzin versek, son 5 hafta Galatasaray’da forma giyip sakatlık yaşasa ne olacak? Bu riske giremeyiz. Henry’nin muklaka Fransa’ya dönmesi gerekli” diyerek adeta Türkiye ile ipleri koparmıştı.
Monaco Kulübü Galatasaray’ın 1 yıl daha kiralama teklifine de “Eğer teknik direktörmüz hazırlık kampında izleyip gördükten sonra Onyekuru’yu takımda düşünmezse ancak o zaman bu konuyu görüşebiliriz” yanıtı verdi.
Ancak bu transfer döneminde işler değişebilir.
Son dönemde Galatasaray'la birçok transferde yarışan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibinin elinden kapmış, tartışmalı transfer sürecinin etkileri aylarca günlerce sürmüştü.
Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.
Nijeryalı kanat oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.
Fenerbahçe, kiralamak için Monaco ile görüşmelere başladığı Onyekuru ile de masaya oturdu. olası anlaşmanın 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.
İddiaya göre taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Sarı lacivertlilerin Onyekuru için önerdiği yıllık ücret oyuncu tarafından kabul gördü. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe Rodrigues'in ardından yine eski bir Galatasaraylı kanat oyuncusunu kadrosuna katmış olacak.
Galatasaray'ın bu transfer için girişimde bulunup bulunmadığı konusunda ise net bir bilgi yok.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Henry Onyekuru'ya ayrılırken veda mesajı yayınlamıştı: 'Seni özleyeceğim evlat'
Onyekuru ise bu sözlerle veda etmişti: 'Galatasaray'da geçirdiğim ikinci dönemde gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez. Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere.' ifadelerini kullandı.