Formula 1 Monza Grand Prix'inde tarihe geçecek bir kaza yaşandı.
53 turluk yarışında 26. turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton sıradışı bir kaza yaptı.
25. turda Verstappen yavaş bir pit yaparak 11.1 saniyede servis aldı.
Hamilton da 26. turda 4.4 saniye süren bir pitle birlikte yarışa dönmeye hazırlandı.
Hamilton pit çıkışı sonrası Verstappen ile yan yana geldi.
İlk virajda Lewis Hamilton içte, Max Verstappen ise dışta kaldı.
Kritik anlarda iki şampiyonluk adayı da frene basmadı.
Verstappen virajı alamazken, Hamilton ise fren yapmasına rağmen kendini kazadan sakınamadı.
Çarpışmanın sonucunda Max Verstappen, Lewis Hamilton'un üstüne çıktı ve her iki pilot da yarış dışı kaldı.