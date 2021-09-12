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Formula 1'de tarihi kaza!

Formula 1'de tarihi kaza!
12 Eylül 2021 Pazar

Formula 1 İtalya GP'sinde Max Verstappen aracıyla Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı ve iki şampiyonluk adayı yarış dışı kaldı.

<p>Formula 1 Monza Grand Prix'inde tarihe geçecek bir kaza yaşandı.</p>
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Formula 1 Monza Grand Prix'inde tarihe geçecek bir kaza yaşandı.

<p>53 turluk yarışında 26. turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton sıradışı bir kaza yaptı.</p>
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53 turluk yarışında 26. turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton sıradışı bir kaza yaptı.

<p>25. turda Verstappen yavaş bir pit yaparak 11.1 saniyede servis aldı.</p>
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25. turda Verstappen yavaş bir pit yaparak 11.1 saniyede servis aldı.

<p>Hamilton da 26. turda 4.4 saniye süren bir pitle birlikte yarışa dönmeye hazırlandı.</p>
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Hamilton da 26. turda 4.4 saniye süren bir pitle birlikte yarışa dönmeye hazırlandı.

<p>Hamilton pit çıkışı sonrası Verstappen ile yan yana geldi.</p>
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Hamilton pit çıkışı sonrası Verstappen ile yan yana geldi.

<p>İlk virajda Lewis Hamilton içte, Max Verstappen ise dışta kaldı.</p>
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İlk virajda Lewis Hamilton içte, Max Verstappen ise dışta kaldı.

<p>Kritik anlarda iki şampiyonluk adayı da frene basmadı.</p>
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Kritik anlarda iki şampiyonluk adayı da frene basmadı.

<p>Verstappen virajı alamazken, Hamilton ise fren yapmasına rağmen kendini kazadan sakınamadı.</p>
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Verstappen virajı alamazken, Hamilton ise fren yapmasına rağmen kendini kazadan sakınamadı.

<p>Çarpışmanın sonucunda Max Verstappen, Lewis Hamilton'un üstüne çıktı ve her iki pilot da yarış dışı kaldı.</p>
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Çarpışmanın sonucunda Max Verstappen, Lewis Hamilton'un üstüne çıktı ve her iki pilot da yarış dışı kaldı.

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