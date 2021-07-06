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Fotoğraflar ortaya çıktı! Yerin altına gizlediler

Fotoğraflar ortaya çıktı! Yerin altına gizlediler
6 Temmuz 2021 Salı

30 bin metrekare üzerine inşa edilmiş gizli devasa askeri sığınağın içini gösteren fotoğraflar bomba etkisine neden oldu.

<p>Nükleer bir felaket yaşanması halinde, Kraliçe Elizabeth'i korumak için inşa edilmiş bir askeri sığınağın içini gösteren fotoğraflar bomba etkisine neden oldu.</p>
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Nükleer bir felaket yaşanması halinde, Kraliçe Elizabeth'i korumak için inşa edilmiş bir askeri sığınağın içini gösteren fotoğraflar bomba etkisine neden oldu.

<p><b>YERİN 100 METRE ALTINDA </b></p><p>Devasa yapı, 1940'larda Soğuk Savaş'ın ilk günlerinde, yerin 100 metre altına inşa edildi, ardından 1952'de genişletilildi.</p>
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YERİN 100 METRE ALTINDA

Devasa yapı, 1940'larda Soğuk Savaş'ın ilk günlerinde, yerin 100 metre altına inşa edildi, ardından 1952'de genişletilildi.

<p>EdinburghLive'a göre, Barnton Quarry Nükleer Sığınağı olarak adlandırılan etkileyici yapı, Edinburgh'un banliyölerinde bir bölge olan Corstorphine Tepesi'nin altında inşa edildi.</p>
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EdinburghLive'a göre, Barnton Quarry Nükleer Sığınağı olarak adlandırılan etkileyici yapı, Edinburgh'un banliyölerinde bir bölge olan Corstorphine Tepesi'nin altında inşa edildi.

<p>Soğuk Savaş sırasında, nükleer soykırımın insanlığı sona erdirebileceğine dair endişelerle, Batı ile Sovyetler Birliği arasında büyük bir şüphe ve sürekli artan bir gerilim vardı.</p>
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Soğuk Savaş sırasında, nükleer soykırımın insanlığı sona erdirebileceğine dair endişelerle, Batı ile Sovyetler Birliği arasında büyük bir şüphe ve sürekli artan bir gerilim vardı.

<p><b>ÜLKENİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN YAPILDI </b></p><p>Edinburgh'daki sığınak, bir nükleer saldırı sırasında Kraliçe ve diğer ileri gelenleri korumak için kullanılacaktı.</p>
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ÜLKENİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN YAPILDI

Edinburgh'daki sığınak, bir nükleer saldırı sırasında Kraliçe ve diğer ileri gelenleri korumak için kullanılacaktı.

<p>Devasa yapı, 30 bin metrekarelik bir yeraltı binasına sahip ve İngiltere'nin en önemli isimlerini güvende tutabilecek kapasitede üç kata yayılmıştı.</p>
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Devasa yapı, 30 bin metrekarelik bir yeraltı binasına sahip ve İngiltere'nin en önemli isimlerini güvende tutabilecek kapasitede üç kata yayılmıştı.

<p>Sığınak, bir BBC yayın stüdyosu ile donatılmıştı; Kraliçe'yi ve İngiliz Hükümeti'nin bir üyesini, ordu mensuplarını, polisi, itfaiyeyi ve acil yardım ekibini ve BBC personelini barındıracaktı.</p>
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Sığınak, bir BBC yayın stüdyosu ile donatılmıştı; Kraliçe'yi ve İngiliz Hükümeti'nin bir üyesini, ordu mensuplarını, polisi, itfaiyeyi ve acil yardım ekibini ve BBC personelini barındıracaktı.

<p><b>EN BÜYÜKLERDEN BİRİ </b></p><p>Edinburgh'daki sığınak, savaş durumunda yönetim merkezi olarak görevini üstlenme kabiliyetine sahip, Birleşik Krallık'taki en büyük yeraltı askeri sitelerinden biri olma özelliği taşıyor.</p>
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EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Edinburgh'daki sığınak, savaş durumunda yönetim merkezi olarak görevini üstlenme kabiliyetine sahip, Birleşik Krallık'taki en büyük yeraltı askeri sitelerinden biri olma özelliği taşıyor.

<p>Bu acil durum sığınağı, 1963'te Barış İçin Casuslar adlı savaş karşıtı eylemci grubun Reading'de benzer bir gizli hükümet sığınağına girip ülke çapındaki planı ifşa ettiği zamana kadar sır olarak saklandı.</p>
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Bu acil durum sığınağı, 1963'te Barış İçin Casuslar adlı savaş karşıtı eylemci grubun Reading'de benzer bir gizli hükümet sığınağına girip ülke çapındaki planı ifşa ettiği zamana kadar sır olarak saklandı.

<p>Sığınakta buldukları belgeleri fotoğraflayıp kopyaladılar ve bulgularını bir broşürde yayınladılar. Basına, politikacılara ve barış aktivistlerine binlerce kopya gönderildi. Birkaç kişi tutuklanmasına rağmen, asıl casuslar tespit edilemedi veya yakalanmadı.</p>
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Sığınakta buldukları belgeleri fotoğraflayıp kopyaladılar ve bulgularını bir broşürde yayınladılar. Basına, politikacılara ve barış aktivistlerine binlerce kopya gönderildi. Birkaç kişi tutuklanmasına rağmen, asıl casuslar tespit edilemedi veya yakalanmadı.

<p>Sığınak, 2005 yılından bu yana, sahiplerinin Edinburgh'un en iyi saklanan sırlarından birini en heyecan verici turistik cazibe merkezlerinden birine dönüştürmeyi umarak bir müzeye dönüştürmeyi planladıkları Scotscrown Ltd ile özel mülkiyet altında.</p>
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Sığınak, 2005 yılından bu yana, sahiplerinin Edinburgh'un en iyi saklanan sırlarından birini en heyecan verici turistik cazibe merkezlerinden birine dönüştürmeyi umarak bir müzeye dönüştürmeyi planladıkları Scotscrown Ltd ile özel mülkiyet altında.

<p>Sığınağın kapısının, yeşil bir telefon kulübesi tarafından gizlediği söylentilerinin asılsız olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı bölgede yaşayan bazı insanlar, tepedeki yapıyı kaldırılana kadar gördüklerini hatırladıkları konusunda ısrar ediyor. <b>(Milliyet)</b></p>
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Sığınağın kapısının, yeşil bir telefon kulübesi tarafından gizlediği söylentilerinin asılsız olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı bölgede yaşayan bazı insanlar, tepedeki yapıyı kaldırılana kadar gördüklerini hatırladıkları konusunda ısrar ediyor. (Milliyet)

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