Nükleer bir felaket yaşanması halinde, Kraliçe Elizabeth'i korumak için inşa edilmiş bir askeri sığınağın içini gösteren fotoğraflar bomba etkisine neden oldu.
YERİN 100 METRE ALTINDA
Devasa yapı, 1940'larda Soğuk Savaş'ın ilk günlerinde, yerin 100 metre altına inşa edildi, ardından 1952'de genişletilildi.
EdinburghLive'a göre, Barnton Quarry Nükleer Sığınağı olarak adlandırılan etkileyici yapı, Edinburgh'un banliyölerinde bir bölge olan Corstorphine Tepesi'nin altında inşa edildi.
Soğuk Savaş sırasında, nükleer soykırımın insanlığı sona erdirebileceğine dair endişelerle, Batı ile Sovyetler Birliği arasında büyük bir şüphe ve sürekli artan bir gerilim vardı.
ÜLKENİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN YAPILDI
Edinburgh'daki sığınak, bir nükleer saldırı sırasında Kraliçe ve diğer ileri gelenleri korumak için kullanılacaktı.
Devasa yapı, 30 bin metrekarelik bir yeraltı binasına sahip ve İngiltere'nin en önemli isimlerini güvende tutabilecek kapasitede üç kata yayılmıştı.
Sığınak, bir BBC yayın stüdyosu ile donatılmıştı; Kraliçe'yi ve İngiliz Hükümeti'nin bir üyesini, ordu mensuplarını, polisi, itfaiyeyi ve acil yardım ekibini ve BBC personelini barındıracaktı.
EN BÜYÜKLERDEN BİRİ
Edinburgh'daki sığınak, savaş durumunda yönetim merkezi olarak görevini üstlenme kabiliyetine sahip, Birleşik Krallık'taki en büyük yeraltı askeri sitelerinden biri olma özelliği taşıyor.
Bu acil durum sığınağı, 1963'te Barış İçin Casuslar adlı savaş karşıtı eylemci grubun Reading'de benzer bir gizli hükümet sığınağına girip ülke çapındaki planı ifşa ettiği zamana kadar sır olarak saklandı.
Sığınakta buldukları belgeleri fotoğraflayıp kopyaladılar ve bulgularını bir broşürde yayınladılar. Basına, politikacılara ve barış aktivistlerine binlerce kopya gönderildi. Birkaç kişi tutuklanmasına rağmen, asıl casuslar tespit edilemedi veya yakalanmadı.
Sığınak, 2005 yılından bu yana, sahiplerinin Edinburgh'un en iyi saklanan sırlarından birini en heyecan verici turistik cazibe merkezlerinden birine dönüştürmeyi umarak bir müzeye dönüştürmeyi planladıkları Scotscrown Ltd ile özel mülkiyet altında.
Sığınağın kapısının, yeşil bir telefon kulübesi tarafından gizlediği söylentilerinin asılsız olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı bölgede yaşayan bazı insanlar, tepedeki yapıyı kaldırılana kadar gördüklerini hatırladıkları konusunda ısrar ediyor. (Milliyet)