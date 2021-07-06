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Sığınağın kapısının, yeşil bir telefon kulübesi tarafından gizlediği söylentilerinin asılsız olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı bölgede yaşayan bazı insanlar, tepedeki yapıyı kaldırılana kadar gördüklerini hatırladıkları konusunda ısrar ediyor. (Milliyet)