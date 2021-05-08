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'Elbette Burak Yılmaz, Lyon maçında ve daha genel olarak Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu. Elbette Lille Türk milli futbolcusu olmadan buraya gelemezdi.' değerlendirmesinde bulunulan haberde, Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile karşılaştırılırken, Burak'ın sakatlığı nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Mbappe'den daha fazla gol attığı belirtildi.