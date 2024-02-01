Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor.
Başkent Paris'e yaklaşık 17 km uzaklıktaki Chilly-Mazarin'de çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı.
Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı.
Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı.
79 çiftçi gözaltına alındı, birçoğunun traktörüne de el konuldu.
Farklı noktalarda da çiftçilerin otoyollarda saman ve lastikleri ateşe verdiği görüntüler kameralara yansıdı.
Çiftçiler, hükümetten Avrupa Birliği şartlarına bağımlılığın azaltılmasını istiyor.