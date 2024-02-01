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Fransa'da polis çiftçilere müdahale ederek 79 kişiyi gözaltına aldı

Fransa'da polis çiftçilere müdahale ederek 79 kişiyi gözaltına aldı
1 Şubat 2024 Perşembe

Fransız çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto ediyor. Paris'e ulaşan çiftçiler polis müdahalesiyle karşılaştı. 79 kişi gözaltına alındı. Belçika'da çiftçilerin AB binası önünde başlattıkları eylem de sürüyor. İspanya ve İtalya'da da çiftçiler benzer taleplerle gösterilere başladı.

<p>Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor.</p>
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Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor.

<p>Başkent Paris'e yaklaşık 17 km uzaklıktaki Chilly-Mazarin'de çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı.</p>
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Başkent Paris'e yaklaşık 17 km uzaklıktaki Chilly-Mazarin'de çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı.

<p>Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı. </p>
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Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı.

<p>Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı. </p>
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Konvoyun, Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için zırhlı araç da dahil olmak üzere çok sayıda polis otoyolda konuşlandırıldı.

<p>79 çiftçi gözaltına alındı, birçoğunun traktörüne de el konuldu.</p>
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79 çiftçi gözaltına alındı, birçoğunun traktörüne de el konuldu.

<p>Farklı noktalarda da çiftçilerin otoyollarda saman ve lastikleri ateşe verdiği görüntüler kameralara yansıdı.</p>
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Farklı noktalarda da çiftçilerin otoyollarda saman ve lastikleri ateşe verdiği görüntüler kameralara yansıdı.

<p>Çiftçiler, hükümetten <a href='#0' target='_blank'>Avrupa Birliği</a> şartlarına bağımlılığın azaltılmasını istiyor.</p>
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Çiftçiler, hükümetten Avrupa Birliği şartlarına bağımlılığın azaltılmasını istiyor.

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