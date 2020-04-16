FUTBOLUN KADERİ...
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında gün geçtikçe önlemler sıkılaştırılırken, futbolun ne zaman geri döneceği konusunda da tartışmalar başladı. Bu konuda farklı ülkelerden bilim adamlarının farklı fikirleri var ancak bir konuda uzlaşılmış durumda: 'Seyirci ile dönmek zaman alacak'
'AŞI BULUNMADAN OLMAZ'
Emory Üniversitesi'nden Zach Binne: 'İnsanların anlaması gereken konu şu, herkes riski arttırıyor. Mesela yan yana olan 5 insan, 2 insandan daha çok risk yaratıyor; 10 insan, 5 insandan daha riskli. 500 kişi, 10 kişiden daha riskli. 60 bin ise, çok çok riskli. Bir bilim adamı olarak bir şeyden yüzde yüz emin olmadıkça söylemem ancak yüzde yüze yakınım, aşı bulunmadan statlara insan alamazsınız.'
'18 AYI BULABİLİR'
Bağışıklık uzmanı Karol Sikora: 'İngiltere'yi ele alalım, 68 milyon insanın birden bağışıklık kazanması karmaşık bir şeydir. Aşının gelmesi 18 ayı bulabilir. Bu noktaya kadar da, halkın yüzde 60'ının bu hastalığı geçirmiş olması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.'
'SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI LAZIM'
Önleyici Tıp Uzmanı Carlos Alberto Diaz: 'Bir aşı bulunana kadar futbolun geri dönmemesi mantıklı. Toplu bir bağışıklık oluşunca, büyük organizasyonlar tekrar başlayabilir. Şu anda tüm ülkeler virüsün yayılma hızını düşürmeye çalışıyor. Bu nedenle, sürü bağışıklığı ne zaman oluşabilir bilmiyoruz.'
'YÜZDE 70-80 OLMALI'
Alberto Diaz: 'İnsanların yüzde 70 ya da 80'ini bu hastalığı geçirdiğinde, artık tehlike azalmış diyebiliriz. Örneğin Madrid'de, daha yüzd 30-40 virüsü kapmadı. Statlara şu anda insan almak doğru olmaz. Statlarda insanlar heyecanlanır, birbirlerine sarılır. Sosyal mesafe korunursa olabilir ancak o da tartışmalı bir konu ortaya çıkarır.
'AŞI TAHMİNİ ZOR'
Alberto Diaz: 'Şu anda önümüzde iki yol var, ya insanlar sürü bağışıklığı kazanacak ya da aşının bulunmasını bekleyeceğiz. Şu anda aşının ne zaman bulunabileceği konusunda tahmin yapmak da kolay değil.'
'SPOR BAŞLAMAMALI'
Zaragoza Üniversitesi'nden Nacho de Blas: '50 bin kişinin dolduğu bir statta 25 bin kişinin sosyal izolasyon kurallarına uymasını beklemek kolay değil. Bunun olmasını engellemek için, hükümetlerin virüsün yayılmasını engellemek adına sporu başlatmaması gerekiyor.'
'SEYİRCİ DOĞRU OLMAZ'
Amerika'da Pandemi Uzmanı Anthony Fauci: 'Futbolun dönmesinin bir yolu var. Eğer her hafta futbolcuları test ederseniz, ailelerine risk oluşturmaz. Ancak stada seyirci alınması doğru olmaz.'
'SEYİRCİSİZ İSTERLERSE; OLABİLİR'
İtalya Bilim Kurulu üyesi Sandra Zampa: 'İtalya'da futbolun tekrar başlaması kolay değil, bu bir öncelik de değil. Tamamen güvenli olduğunda statları tekrar dolduracağız. Bu da aşının gelmesini gerektiriyor. Eğer takımlar seyircisiz oynama yolunda bir yöntem bulursa, bunu da değerlendirebiliriz.