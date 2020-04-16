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'AŞI BULUNMADAN OLMAZ'

Emory Üniversitesi'nden Zach Binne: 'İnsanların anlaması gereken konu şu, herkes riski arttırıyor. Mesela yan yana olan 5 insan, 2 insandan daha çok risk yaratıyor; 10 insan, 5 insandan daha riskli. 500 kişi, 10 kişiden daha riskli. 60 bin ise, çok çok riskli. Bir bilim adamı olarak bir şeyden yüzde yüz emin olmadıkça söylemem ancak yüzde yüze yakınım, aşı bulunmadan statlara insan alamazsınız.'