Bundesliga'da bugün oynanan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti.
15 BİN TARAFTAR
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ülkede maçlar seyircisiz şekilde oynanıyor. Ancak Mönchengladbach-Leverkusen maçında tribünlerde 15 bin taraftar vardı!
KARTON LEVHALAR TRİBÜNLERE YERLEŞTİRİLDİ
Borussia Mönchengladbach kulübünün bir süre öncesinde çalışmalara başladığı sanal taraftar projesi, bu karşılaşmayla görücüye çıktı. Gladbach taraftarlarının fotoğraflarının üzerine basıldığı karton levhalar tribünlere yerleştirildi, futbolcular bu görüntülerin önünde top koşturdu.
Stadyuma gelemeyen taraftarlarına, resimleriyle de olsa maçta hazır bulunma fırsatı veren Mönchengladbach'ın projesi, aynı zamanda sahadaki oyuncuları da boş tribünler önünde oynuyor duygusundan kurtararak motive etmeyi amaçlıyor
19 EURO KARŞILIĞINDA...
Tabii bu iş aynı zamanda kulüp için bir gelir kapısı da... Her bir taraftar 19 euro vererek kendi resmini tribüne yerleştirtebiliyor. Bu kampanya sayesinde sezonun geri kalanında maçları tribünden izleyemeyecek olması nedeniyle, sezonluk kombinesine para iadesi isteyecek bir çok taraftarın parasının, kulüpte kalması sağlandı.
TÜRKİYE'DE İLK GİRİŞİM GALATASARAY'DAN
Karton fotoğraf: 149 TL
Seyircisiz olarak oynanacak karşılaşmalarda, statta atmosfer oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirdi. Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Galatasaray kulübü, tribünde fotoğrafının yer almasını isteyen taraftarların 149 TL ödemesi gerektiğini duyurdu.
İstediği bir fotoğrafını seçerek gönderen taraftarın bu resmi, dijital ortamda ebatına uygun kesilerek karton levhaların üzerine yerleştirilmeye uygun hale getiriliyor. Taraftarlar resminin, hangi tribünün hangi bölümüne konulabileceğine yönelik de tercihte bulunabiliyor.
Almanya'nın ardından Avrupa'daki bazı diğer ülkelerde de yarıda kalan maçlara tekrar başlama hazırlıkları yapılırken, seyircisiz oynanacak sezonun kalan bölümünde sanal taraftar uygulamasının bir çok ligde de uygulanması bekleniyor. Türkiye'de bu konuda ilk girişimi Galatasaray gerçekleştirdi.