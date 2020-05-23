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Tabii bu iş aynı zamanda kulüp için bir gelir kapısı da... Her bir taraftar 19 euro vererek kendi resmini tribüne yerleştirtebiliyor. Bu kampanya sayesinde sezonun geri kalanında maçları tribünden izleyemeyecek olması nedeniyle, sezonluk kombinesine para iadesi isteyecek bir çok taraftarın parasının, kulüpte kalması sağlandı.