Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.
GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA
Listede Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola listede 5'inci sırada, Tottenham teknik direktörü 12'inci sırada yer aldı.
İşte sıralamadaki bazı isimler:
1-Alex Ferguson
2-Rinus Michels
3-Johan Cruyff
4-Bill Shankly
5-Pep Guardiola
6-Arrigo Sacchi
7-Matt Busby
8-Helenio Herrera
9-Ernst Happel
10-Valeriy Lobanovskyi
12-Jose Mourinho
18-Carlo Ancelotti
29-Jurgen Klopp
36-Zinedine Zidane
41-Rafa Benitez
43-Diego Simeone
57-Frank Rijkaard