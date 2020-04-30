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Futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri açıklandı! Listede Türk isim de var

Futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri açıklandı! Listede Türk isim de var
30 Nisan 2020 Perşembe

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi olan FourFourTwo, teknik direktörlerle ilgili bir liste hazırladı.

<p>Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.</p>
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Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.

<p>GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA</p><p>Listede Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola listede 5'inci sırada, Tottenham teknik direktörü 12'inci sırada yer aldı.</p>
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GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA

Listede Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola listede 5'inci sırada, Tottenham teknik direktörü 12'inci sırada yer aldı.

<p>İşte sıralamadaki bazı isimler:</p><p>1-Alex Ferguson</p>
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İşte sıralamadaki bazı isimler:

1-Alex Ferguson

<p>2-Rinus Michels</p>
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2-Rinus Michels

<p>3-Johan Cruyff</p>
5
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3-Johan Cruyff

<p>4-Bill Shankly</p>
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4-Bill Shankly

<p>5-Pep Guardiola</p>
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5-Pep Guardiola

<p>6-Arrigo Sacchi</p>
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6-Arrigo Sacchi

<p>7-Matt Busby<br></p>
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7-Matt Busby

<p>8-Helenio Herrera</p>
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8-Helenio Herrera

<p>9-Ernst Happel</p>
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9-Ernst Happel

<p>10-Valeriy Lobanovskyi</p>
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10-Valeriy Lobanovskyi

<p>12-Jose Mourinho</p>
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12-Jose Mourinho

<p>18-Carlo Ancelotti</p>
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18-Carlo Ancelotti

<figure><figcaption><p>23-Arsene Wenger</p></figcaption></figure>
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23-Arsene Wenger

<p>29-Jurgen Klopp</p>
16
/
23

29-Jurgen Klopp

<p>36-Zinedine Zidane</p>
17
/
23

36-Zinedine Zidane

39-Luiz <a href='https://www.sabah.com.tr/haberleri/felipe-scolari' target='_blank' rel='tag'>Felipe Scolari</a>
18
/
23

39-Luiz

<p>41-Rafa Benitez</p>
19
/
23

41-Rafa Benitez

<p>43-Diego Simeone</p>
20
/
23

43-Diego Simeone

<p>57-Frank Rijkaard</p>
21
/
23

57-Frank Rijkaard

99-Fatih Terim<br>
22
/
23

99-Fatih Terim

23
/
23

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