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57 EVİ VE ARAZİLERİ SATILDI, YETMEDİ

İlk kez 2015 yılında yasalarla arası bozuldu. Pasaportta sahtecilik yapan ve polislere yakalanan Ronaldinho, 2 milyon euro'ya yakın ceza aldı. Daha sonra Porto Alegre'deki göl kenarı evinde, arazi yasalarına uymadı. Buradan 250 bin euro ceza aldı. Bir gün Brezilya gazeteleri bir haber daha geçti. Ronaldinho'nun 57 evine ve çeşitli arazilerine el konulmuştu. Bankalara çok yüksek meblağda borcu olduğu ortaya çıktı. Tüm bu satışlara rağmen 2.5 milyon euro'ya varan daha borcu kalmıştı.