Ronaldinho, futbolunun zirvesindeyken her maça hükmederdi. Yetenekleri göz alıcıydı. Sahada inanılmaz figürler sergilerdi ve durdurmak imkansızdı. Ele avuca sığmazdı ve çok ikonik çalımlar atardı. Ancak, Brezilyalı süperstar bazı şeyleri yanlış yapıyordu. Saha dışındaki çalkantılı hayatı, onu saha içinde de geri götürmeye başladı. Bu dramatik hikaye mali iflas, sahte pasaportlar ve en sonunda hapishaneye kadar gitti.
SKANDALLAR VE SUÇLARLA DOLU BİR HİKAYE
Ellerinde kelepçe olduğunda bile o gülümsemesini yüzüne kondurdu ancak içerisinde bir şeylerin bittiği de belli. Skandallar ve kriminal suçlarla dolu bir hikaye nasıl başladı. Nou Camp günlerine geri dönüyoruz...
ANTRENMANA SARHOŞ ÇIKTI
Messi'nin yükselişi, Ronaldinho ile gelen başarıların artık tarihe karışacağı anlamına geliyordu. O dönem Barcelona forması giyen Aliaksandr Hleb, yaşananları aktardı. Ronaldinho ve Deco, antrenmanlara alkollü ve hatta sarhoş çıkmaya başladı. Barcelona, takımın en önemli iki süperstarının Lionel Messi'ye kötü örnek olmasını istemedi ve 2008 yazında satış kararı aldı.
ZİRVEDEN UZAK OLDUĞU AŞİKAR
Ronaldinho'nun fiziksel açıdan çöküşü zatren başlamıştı ve gözle görülüyordu. Messi ise yaptığı harika hareketlerle herkesi büyülemeye başlamıştı. Kulüp, acil olarak satış kararı aldı. Manchester City'nin teklifi kabul edildi ama Ronaldinho, İngilizler'i reddetti. Yaklaşık 30 milyon euro'ya Milan'a gitti. Onu 40 bin kişi karşıladı. İtalya'daki iki sezonu karmaşıktı. Juventus'tan önceki son şampiyonluğu kazanan taraftaydı ama performansı dalgalıydı. 95 maçta 26 gol atabildi. Ancak, zirveden uzak olduğu aşikardı.
'FİZİKSEL AÇIDAN KÖTÜYDÜ'
O dönem Milan Teknik Direktörü olan Carlo Ancelotti, 'Ronaldinho'nun düşüşü beni şaşırtmadı. Fiziksel açıdan hiç istenilen gibi bir durumda değildi. Yetenekleri inanılmazdı tabii ki.' ifadelerini kullanıyor. Milan'daki 2 sezonun ardından Ronaldinho'ya İtalya'dan ayrılık yolu göründü.
AVRUPA'DA İŞİ BİTTİ
İlginç bir şekilde ilk ve en cazip teklif Blackburn Rovers'tan geldi. O dönem Blackburn'ü yeni satın alan Anuradha Deshai, yıllık net 10 milyon euro maaş teklif etti. Ancak, Ronaldinho gerçekleri görüyordu. Avrupa'da işinin bittiğini kabul etti ve Brezilya'ya, evine geri döndü. Flamengo ile karmaşık bir dönemi oldu. Santos'u 5-4 yendikleri maç, tek iyi olduğu maç olabilir. 4 ay maaşını alamadığı için oradan da ayrıldı.
YETENEKLER ARTIK YETMİYORDU
Yolu Atletico Mineiro'ya düşmüştü. 2 yılda 3 kupa kaldırdı. 2015'te Meksika'ya, Queretaro'ya gitti. 35'ine gelmişti ve futbol oynamakta zorlanıyordu. Etkisi bitmişti. Yetenekler artık yetmiyordu. Kendini bir ara futsalda ve hatta masa tenisi - futbol karışımı bir oyun olan tekbolda denedi ama olmadı. Bıraktı...
İSTANBUL VE ANTALYA'YA YOLU DÜŞTÜ
Kendine dünyanın çeşitli yerlerinde kulüpler aradı. Bir ara yolu İstanbul'a düştü ve Beşiktaş ile anıldı. Daha sonraları Antalyaspor ile bile görüştü. Ancak, Ronaldinho futbola ve yeteneklerine ihanet etmişti. Fakat, düşüş bitmiş değil yeni başlamıştı.
57 EVİ VE ARAZİLERİ SATILDI, YETMEDİ
İlk kez 2015 yılında yasalarla arası bozuldu. Pasaportta sahtecilik yapan ve polislere yakalanan Ronaldinho, 2 milyon euro'ya yakın ceza aldı. Daha sonra Porto Alegre'deki göl kenarı evinde, arazi yasalarına uymadı. Buradan 250 bin euro ceza aldı. Bir gün Brezilya gazeteleri bir haber daha geçti. Ronaldinho'nun 57 evine ve çeşitli arazilerine el konulmuştu. Bankalara çok yüksek meblağda borcu olduğu ortaya çıktı. Tüm bu satışlara rağmen 2.5 milyon euro'ya varan daha borcu kalmıştı.
CEBİNDE SADECE 40 TL'Sİ VARDI
Ronaldinho'nun bankalarla olan mücadelesi bittiğinde banka hesabında 30 Brezilya Reali (40 TL) kalmıştı. Tam olarak Ronaldinho'nun dibe vurduğu an bu bile değildi. Bir zamanlar global markalarla 6-7 sıfırlı imaj anlaşmaları yapan Ronaldinho'nun cebinde sadece bir taksi parası kalmıştı. Ronaldinho'nun temsilciliğini yapan ağabeyi Roberto, başka yasadışı işler nedeniyle de polislerle uğraşıyordu.
BARÇA ARAYA GİRDİ AMA OLMADI
Aynı ay içerisinde iki farklı kadınla iki farklı ülkede evlenmesi, illegal hareketleri bu skandalların bir parçası. Barcelona, 2018'de Ronaldinho'nun durumunu öğrendi ve yardım eli uzattı. Bu yardımına Paraguay'da hapishaneye düşünce de devam etti. Paraguay devlet yetkilileriyle temasa geçerek kefaletini ödemek istediler ancak sınırlı kabul edildi. Cezası 8 Nisan'da ev hapsine çevrildi. Son söz, avukatı Adolfo Marin'den geliyor.
'RONALDINHO, BİR APTAL'
Ronaldinho'nun avukatı Adolfo Marin: 'Çok aptalca hareketler yaptı. Mahkemede bile yaptığı şeyin sorumluluğunu almayı reddetti. Hata yaptı ancak bunu kabul etmedi bile. Sahte pasaport kullandığı için suç işleyebileceğini düşünmemiş. Evrakta sahtecilik yapmanın hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini gerçekten bilmiyordu. Ronaldinho bir aptal!'