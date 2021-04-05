Galatasaray'da Cuadrado hayali gerçek oluyor! il BiancoNero'da yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado ile transfer görüşmelerine başladı.
Haberde Fatih Terim'in Cuadrado için tüm şartları zorlayacağı ifade edilirken, Kolombiyalı yıldızın hayalini kurduğu aktarıldı.
Haberin detayında Cuadrado'nun Türkiye ve Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.
Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Cuadrado'nun Transfermarkt'ta değeri 18 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
Sağ bek, sağ kanat ve sağ forvet bölgelerinde oynayabilen 32 yaşındaki Cuadrado, Juventus'tan yıllık 3 milyon euro kazanıyor.
Galatasaray'ın birçok isimle yolları ayırmayı planladığı ve Cuadrado'yu renklerine bağlamak adına tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
Kolombiyalı yıldız bu sezon Juventus formasıyla Serie A, Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda toplamda 29 maça çıktı ve 15 asist yaptı.
Milliyet