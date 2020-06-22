Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu ve transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.
İşte Fenerbahçe ile Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma şartları.
YILLIK 12 MİLYON TL
Buna göre Sivasspor'un orta saha oyuncusu sarı lacivertli ekipten yıllık 12 milyon TL kazanacak.
Galatasaray'ın 500-750 bin euro civarı imza parası önerdiği Mert Hakan için Fenerbahçe'nin 10 milyon TL imza parası ödeyeceği ifade edildi.
Sarı lacivertli kulüp ile oyuncunun menajeri arasında yapılan görüşmeler sonunda her konuda anlaşma sağlanırken resmi imzaların sezonun bitimiyle birlikte atılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe böylece ezeli rakibi ile girdiği Vedat Muriç savaşının ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de mutlu sona ulaşmış oldu.
İki rakip arasında daha önce de Emre Akbaba mücadelesi yaşanmış, oyuncu tercihini sarı kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Twitter'da takipten çıkan Mert Hakan Yandaş'ın bu hamlesinin nedeni de ortaya çıkmış oldu.
Mert Hakan gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.