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  • Galatasaray derken... Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı! İşte maaşı

Galatasaray derken... Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı! İşte maaşı

Galatasaray derken... Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı! İşte maaşı
22 Haziran 2020 Pazartesi

Sivasspor'un bu yıl yükselen değeri Mert Hakan Yandaş'ın adı transferde büyük takımlarla geçiyor. Mert Hakan'ın transferinde Fenerbahçe'ye söz verdiği, anlaşmanın sağlandığı belirtildi. İşte Fenerbahçe ile Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma şartları.

<p>Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu ve transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.</p>
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Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu ve transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

<p>İşte Fenerbahçe ile Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma şartları.</p>
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İşte Fenerbahçe ile Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma şartları.

<p><b>YILLIK 12 MİLYON TL</b></p>
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YILLIK 12 MİLYON TL

<p>Buna göre Sivasspor'un orta saha oyuncusu sarı lacivertli ekipten yıllık 12 milyon TL kazanacak.</p>
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Buna göre Sivasspor'un orta saha oyuncusu sarı lacivertli ekipten yıllık 12 milyon TL kazanacak.

<p>Galatasaray'ın 500-750 bin euro civarı imza parası önerdiği Mert Hakan için Fenerbahçe'nin 10 milyon TL imza parası ödeyeceği ifade edildi.</p>
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Galatasaray'ın 500-750 bin euro civarı imza parası önerdiği Mert Hakan için Fenerbahçe'nin 10 milyon TL imza parası ödeyeceği ifade edildi.

<p>Sarı lacivertli kulüp ile oyuncunun menajeri arasında yapılan görüşmeler sonunda her konuda anlaşma sağlanırken resmi imzaların sezonun bitimiyle birlikte atılacağı öğrenildi.</p>
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Sarı lacivertli kulüp ile oyuncunun menajeri arasında yapılan görüşmeler sonunda her konuda anlaşma sağlanırken resmi imzaların sezonun bitimiyle birlikte atılacağı öğrenildi.

<p>Fenerbahçe böylece ezeli rakibi ile girdiği Vedat Muriç savaşının ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de mutlu sona ulaşmış oldu.</p>
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Fenerbahçe böylece ezeli rakibi ile girdiği Vedat Muriç savaşının ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de mutlu sona ulaşmış oldu.

<p>İki rakip arasında daha önce de Emre Akbaba mücadelesi yaşanmış, oyuncu tercihini sarı kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.</p>
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İki rakip arasında daha önce de Emre Akbaba mücadelesi yaşanmış, oyuncu tercihini sarı kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.

<p>Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Twitter'da takipten çıkan Mert Hakan Yandaş'ın bu hamlesinin nedeni de ortaya çıkmış oldu.</p>
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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Twitter'da takipten çıkan Mert Hakan Yandaş'ın bu hamlesinin nedeni de ortaya çıkmış oldu.

<p>Mert Hakan gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.</p>
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Mert Hakan gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

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