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Galatasaray Erencan Yardımcı'yı sattı, sosyal medya karıştı!

Galatasaray Erencan Yardımcı'yı sattı, sosyal medya karıştı!
02 Şubat 2021 Salı

Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon TL'ye Eyüpspor'a satması sosyal medyada oldukça ses getirdi.

<p>Galatasaray’da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor’a transfer oldu.</p>
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Galatasaray’da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor’a transfer oldu.

<p>Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, <b>“Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir.”</b> denildi.<br></p>
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir.” denildi.

<p>Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.</p>
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Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

<p>Erencan’ın piyasa değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu belirtiliyor.</p>
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Erencan’ın piyasa değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu belirtiliyor.

<p><b>SOSYAL MEDYA KARIŞTI</b><br></p><p><br></p><p>Söz konusu transfer sosyal medyada gündem oldu. </p>
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SOSYAL MEDYA KARIŞTI


Söz konusu transfer sosyal medyada gündem oldu. 

<p>Binlerce Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı sporsever, transfere tepki gösterdi. </p>
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Binlerce Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı sporsever, transfere tepki gösterdi. 

<p><b>EYÜPSPOR’DAN AÇIKLAMA</b><br></p><p><br></p><p>Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Twitter hesabından şunları yazdı:</p>
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EYÜPSPOR’DAN AÇIKLAMA


Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Twitter hesabından şunları yazdı:

<p>'Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu.'</p>
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'Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu.'

<p>'Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz.' </p>
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'Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz.' 

<p>'Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır.'</p>
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'Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır.'

<p>Eyüpspor’un bu parayı ödeyecek bütçesi olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları ise özetle şunları yazdı:</p>
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Eyüpspor’un bu parayı ödeyecek bütçesi olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları ise özetle şunları yazdı:

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