Şu ana kadar transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey'i kadrosuna katan Galatasaray iki KAP bildirimi daha yapmaya hazırlanıyor.
İLK KAP: VAN AANHOLT
Bugün İstanbul'a gelecek olan Patrick van Aanholt'un transferini bu akşam saatlerinde açıklamaya hazırlanan Galatasaray, 30 yaşındaki Hollandalı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
İKİNCİ KAP: BERKAN
Patrick van Aanholt transferinin yanı sıra Berkan Kutlu transferini de açıklamaya hazırlanan Galatasaray, Alanyaspor ile son görüşmesini bu akşam yapacak.
FATİH TERİM ÇOK ISRARCI
Berkan Kutlu'nun transferini ısrarlı bir şekilde isteyen Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile de bu yönde bir görüşme gerçekleştirdi.
3 MİLYON EURO
Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varan ve Berkan Kutlu için 3 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray'ın bu transferi de en geç cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor.
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