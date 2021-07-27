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Galatasaray iki transfer daha açıklayacak

Galatasaray iki transfer daha açıklayacak
27 Temmuz 2021 Salı

Transferde şu ana kadar 5 ismi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Galatasaray, iki futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere...

<p>Şu ana kadar transfer döneminde Alpaslan Öztürk, <b>Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau </b>ve <b>Sacha Boey</b>'i kadrosuna katan <b>Galatasaray iki KAP bildirimi daha yapmaya hazırlanıyor.</b></p>
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Şu ana kadar transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey'i kadrosuna katan Galatasaray iki KAP bildirimi daha yapmaya hazırlanıyor.

<p><b>İLK KAP: VAN AANHOLT</b></p><p><br></p><p>Bugün İstanbul'a gelecek olan <b>Patrick van Aanholt'un transferini bu akşam saatlerinde açıklamaya hazırlanan Galatasaray,</b> 30 yaşındaki Hollandalı sol bek ile <b>3 yıllık sözleşme</b> imzalayacak.</p>
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İLK KAP: VAN AANHOLT


Bugün İstanbul'a gelecek olan Patrick van Aanholt'un transferini bu akşam saatlerinde açıklamaya hazırlanan Galatasaray, 30 yaşındaki Hollandalı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

<p><b>İKİNCİ KAP: BERKAN</b></p><p><br></p><p>Patrick van Aanholt transferinin yanı sıra Berkan Kutlu transferini de açıklamaya hazırlanan<b> Galatasaray, Alanyaspor ile son görüşmesini bu akşam yapacak.</b></p>
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İKİNCİ KAP: BERKAN


Patrick van Aanholt transferinin yanı sıra Berkan Kutlu transferini de açıklamaya hazırlanan Galatasaray, Alanyaspor ile son görüşmesini bu akşam yapacak.

<p><b>FATİH TERİM ÇOK ISRARCI</b></p><p><br></p><p>Berkan Kutlu'nun transferini ısrarlı bir şekilde isteyen Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile de bu yönde bir görüşme gerçekleştirdi.</p>
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FATİH TERİM ÇOK ISRARCI


Berkan Kutlu'nun transferini ısrarlı bir şekilde isteyen Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile de bu yönde bir görüşme gerçekleştirdi.

<p><b>3 MİLYON EURO</b></p><p><br></p><p>Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varan ve Berkan Kutlu için 3 milyon euro ödeyecek olan<b> Galatasaray'ın bu transferi de en geç cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor.</b></p><p><b><br></b></p><p>Sporx</p>
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3 MİLYON EURO


Alanyaspor ile prensip anlaşmasına varan ve Berkan Kutlu için 3 milyon euro ödeyecek olan Galatasaray'ın bu transferi de en geç cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor.


Sporx

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