Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti..
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 8'de Emre Akbaba, 17'de Feghouli, 45+1'de Donk, 60'ta Muhammet Özkal (KK), 64'te Belhanda ve 90+2'de Sekidika kaydetti..
Yukatel Denizlispor'un tek golü ise 48'inci dakikada Tusha'dan geldi..
Galatasaray bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya yükselterek Gaziantep FK'nın kaybettiği haftada 3'üncü sıraya yükseldi. Yukatel Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı..
MAÇTA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!.
Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası ekranlara yansıyan o görüntüde Fatih Terim ve Arda Turan dikkat çekti..
Bir dönem büyük problemler yaşayan ve Terim - Arda ikilisinin yeniden bir araya gelmesi sonrası sarı kırmızılılar, takım içerisinde önemli bir çıkış yakalarken, maç içerisinde objektiflere bu kare yansıdı..
İşte Galatasaray - Denizlispor maçından önemli anlar....
Sarı kırmızılıların 500. golüne imza atan Sekidika gol sonrası gözyaşlarına engel olamadı.
Sekidika uzun süre sevinç yaşadı.
Fatih Terim ile Arda Turan arasında ise objektiflere böyle yansıdı..
Karşılaşma sonrası Terim, Arda Turan'a övgü dolu sözler söyledi.
Arda'nın Galatasaray'da farklı görevlerde üstleneceğini söyledi.
Fatih Terim: 'Bundan sonra Galatasaray tarihinde başka görevleri çok rahat yapabilecek kapasitede bir Arda olduğu için seviniyorum.' dedi.