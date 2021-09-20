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Pankartta İtalyan şair Dante Alighieri'nin 14. yüzyılın başlarında yazdığı ve dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edilen 'İlahi Komedya'dan bir alıntı yer alıyordu: 'Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et'