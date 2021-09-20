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Galatasaray maçında Lazio'yu yakan Strakosha'yı ağlattılar!

Galatasaray maçında Lazio'yu yakan Strakosha'yı ağlattılar!
20 Eylül 2021 Pazartesi

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 yendiği maçta hatalı bir gol yiyen Arnavut kaleci Strakosha, takımının Cagliari'yle oynadığı lig müsabakasında büyük bir sürprizle karşılaştı.

<p><b>Galatasaray</b>'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi <b>Lazio</b>, Serie A'da dün <b>Cagliari</b>'yi konuk etti. 2-2 sona eren maça ev sahibi takımın taraftarları damgasını vurdu.</p>
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Serie A'da dün Cagliari'yi konuk etti. 2-2 sona eren maça ev sahibi takımın taraftarları damgasını vurdu.

<p><b>Lazio</b>'nun kalecisi <b>Thomas Strakosha</b>, hafta içinde <b>Galatasaray</b>'a karşı İtalyan takımının kalesini korumuş ve yaptığı inanılmaz hata ile takımının maçtan 1-0 yenik ayrılmasına sebep olmuştu.</p>
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Lazio'nun kalecisi Thomas Strakosha, hafta içinde Galatasaray'a karşı İtalyan takımının kalesini korumuş ve yaptığı inanılmaz hata ile takımının maçtan 1-0 yenik ayrılmasına sebep olmuştu.

<p>Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Arnavut kaleciye, İtalyan takımının taraftarları sahip çıktı.</p>
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Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Arnavut kaleciye, İtalyan takımının taraftarları sahip çıktı.

<p>Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan <b>Lazio - Cagliari </b>maçından önce ısınmak için sahaya çıkan <b>Strakosha</b>, tribünlerde kendisi için açılan pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı.</p>
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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Lazio - Cagliari maçından önce ısınmak için sahaya çıkan Strakosha, tribünlerde kendisi için açılan pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı.

<p>Pankartta İtalyan şair <b>Dante Alighieri</b>'nin 14. yüzyılın başlarında yazdığı ve dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edilen '<b>İlahi Komedya</b>'dan bir alıntı yer alıyordu:<b><i> 'Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et'</i></b></p>
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Pankartta İtalyan şair Dante Alighieri'nin 14. yüzyılın başlarında yazdığı ve dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edilen 'İlahi Komedya'dan bir alıntı yer alıyordu: 'Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et'

<p>Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin yedek bıraktığı 26 yaşındaki kaleci, maç öncesi ısınırken pankartı fark etti ve göz yaşlarına hakim olamadı. </p>
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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin yedek bıraktığı 26 yaşındaki kaleci, maç öncesi ısınırken pankartı fark etti ve göz yaşlarına hakim olamadı.

<p>Taraftarları selamlayan Strakosha, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.</p><p><br></p><p><b><i>Star.com.tr</i></b></p>
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Taraftarları selamlayan Strakosha, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.


Star.com.tr

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