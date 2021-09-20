Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Serie A'da dün Cagliari'yi konuk etti. 2-2 sona eren maça ev sahibi takımın taraftarları damgasını vurdu.
Lazio'nun kalecisi Thomas Strakosha, hafta içinde Galatasaray'a karşı İtalyan takımının kalesini korumuş ve yaptığı inanılmaz hata ile takımının maçtan 1-0 yenik ayrılmasına sebep olmuştu.
Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Arnavut kaleciye, İtalyan takımının taraftarları sahip çıktı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Lazio - Cagliari maçından önce ısınmak için sahaya çıkan Strakosha, tribünlerde kendisi için açılan pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Pankartta İtalyan şair Dante Alighieri'nin 14. yüzyılın başlarında yazdığı ve dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edilen 'İlahi Komedya'dan bir alıntı yer alıyordu: 'Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et'
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin yedek bıraktığı 26 yaşındaki kaleci, maç öncesi ısınırken pankartı fark etti ve göz yaşlarına hakim olamadı.
Taraftarları selamlayan Strakosha, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.
Star.com.tr