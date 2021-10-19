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Galatasaray Mostafa Mohamed'i satıyor! 3 takım peşinde

Galatasaray Mostafa Mohamed'i satıyor! 3 takım peşinde
19 Ekim 2021 Salı

Ailesini İstanbul'a getirdikten sonra Galatasaray'daki ilk günlerine dönen ve performansını artıran Mostafa Mohamed'e 3 Fransız kulübü talip oldu. Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisi aldıktan sonra Mısırlı golcüsü sezon sonunda satarak par kazanmayı planlıyor.

<p>14 maçlık suskunluğun ardından Rize'de attığı 2 golle galibiyeti getiren, son olarak da <b>Konyaspor </b>karşısında <b>Galatasaray</b>'ın tek golünü kaydeden <b>Mostafa Mohamed</b>, adeta yeniden doğdu. </p>
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14 maçlık suskunluğun ardından Rize'de attığı 2 golle galibiyeti getiren, son olarak da Konyaspor karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Mostafa Mohamed, adeta yeniden doğdu.

<p>Formsuz ve mutsuz olduğu dönemde hocası Fatih Terim'in, <b>'Kalıp kalmayacağına kendisi karar verecek'</b> dediği <b>Mısırlı golcü, ailesini İstanbul'a getirdikten sonra müthiş bir çıkış yaşadı.</b></p>
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Formsuz ve mutsuz olduğu dönemde hocası Fatih Terim'in, 'Kalıp kalmayacağına kendisi karar verecek' dediği Mısırlı golcü, ailesini İstanbul'a getirdikten sonra müthiş bir çıkış yaşadı.

<p>Son 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandıran Mohamed'in yükselişini, Terim özel olarak tebrik etti. </p>
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Son 2 lig maçında 3 kez fileleri havalandıran Mohamed'in yükselişini, Terim özel olarak tebrik etti.

<p>Genç golcüye, <b>'Senden istediğim tam da buydu'</b> diyen Fatih hoca, sadece skor üretmesinden dolayı değil, takım savunmasına yardım etmesi ve zaman zaman savunmadan top çıkarması sebebiyle Mohamed'e teşekkür etti.</p>
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Genç golcüye, 'Senden istediğim tam da buydu' diyen Fatih hoca, sadece skor üretmesinden dolayı değil, takım savunmasına yardım etmesi ve zaman zaman savunmadan top çıkarması sebebiyle Mohamed'e teşekkür etti.

<p>Performansının bu şekilde devam etmesi halinde,<b> Sarı-Kırmızılı kulübün Mostafa Mohamed'in bonservisini almasına kesin gözüyle bakılıyor. </b></p>
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Performansının bu şekilde devam etmesi halinde, Sarı-Kırmızılı kulübün Mostafa Mohamed'in bonservisini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

<p>Yıl sonuna kadar <b>4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu</b> bulunan Mısırlı golcüye, Avrupa kulüplerinin de ilgisi devam ediyor.</p>
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Yıl sonuna kadar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Mısırlı golcüye, Avrupa kulüplerinin de ilgisi devam ediyor.

<p>Galatasaray Yönetimi'nin, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldıktan sonra, devre arasında olmasa bile <b>sezon sonunda satışına izin verebileceği belirtiliyor. </b></p>
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Galatasaray Yönetimi'nin, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldıktan sonra, devre arasında olmasa bile sezon sonunda satışına izin verebileceği belirtiliyor.

<p>Fransa'dan <b>Marsilya, Bordeaux </b>ve <b>St. Etienne</b>, Mohamed'in performansını çok yakından takip ediyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Fransa'dan Marsilya, Bordeaux ve St. Etienne, Mohamed'in performansını çok yakından takip ediyor.


Fanatik

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