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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yle anlaştı

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yle anlaştı
15 Temmuz 2020 Çarşamba

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi!.. Sarı kırmızılılar, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti. Galatasaray kaleci transferi konusunda da önemli bir adım atmak üzere... İşte detaylar...

<p><b>Galatasaray</b>'da yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor.</p>
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Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor.

<p><b>Hürriyet'in haberine göre; </b>Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra <b>Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı.</b></p>
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Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı.

<p>Sözleşmeyi imzalayan Norveçli sağ bek, Galatasaray'ın yeni sezonda formasını giyecek.</p>
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Sözleşmeyi imzalayan Norveçli sağ bek, Galatasaray'ın yeni sezonda formasını giyecek.

<p>Omar Elabdellaoui, <b>yıllık 1.5 milyon Euro</b> alacak, <b>vergilerle birlikte</b> Galatasaray'a maliyeti <b>2.1 milyon Euro </b>olacak. </p>
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Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. 

<p><b>MARIANO İLE YOLLAR AYRILIYOR<br></b></p><p><br></p><p>Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.</p>
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MARIANO İLE YOLLAR AYRILIYOR


Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

<p><b>FALCAO VE BELHANDA</b></p><p><br></p><p><b>Radamel Falcao </b>için şu an Galatasaray kulübüne ya da menajerine gelen herhangi bir <b>resmi teklif yok.</b> Ayrılığı şu an için söz konusu değil. </p>
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FALCAO VE BELHANDA


Radamel Falcao için şu an Galatasaray kulübüne ya da menajerine gelen herhangi bir resmi teklif yok. Ayrılığı şu an için söz konusu değil. 

<p>Şampiyonlar Ligi'nden mahrum olan bir Galatasaray'ın Falcao'nun <b>yıllık 7 milyon Euro</b>'luk maliyetini nasıl karşılayacağı ise şimdilik soru işareti. </p>
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Şampiyonlar Ligi'nden mahrum olan bir Galatasaray'ın Falcao'nun yıllık 7 milyon Euro'luk maliyetini nasıl karşılayacağı ise şimdilik soru işareti. 

<p><b>Belhanda</b>'nın sezon sonunda yaklaşık<b> 4-5 milyon Euro bonservis</b> karşılığında ayrılması bekleniyor. Çünkü kendisine <b>Arap kulüplerin yoğun talebi var.</b></p>
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Belhanda'nın sezon sonunda yaklaşık 4-5 milyon Euro bonservis karşılığında ayrılması bekleniyor. Çünkü kendisine Arap kulüplerin yoğun talebi var.

<p><b>VOLKAN BABACAN İÇİN BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞÜLECEK</b></p><p><br></p><p>Galatasaray, <b>Volkan Babacan</b> konusunda son derece ciddi.</p>
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VOLKAN BABACAN İÇİN BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞÜLECEK


Galatasaray, Volkan Babacan konusunda son derece ciddi.

<p>Galatasaray yönetimi bir an önce Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelecek.</p>
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Galatasaray yönetimi bir an önce Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelecek.

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