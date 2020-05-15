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Galatasaray oyuncularla el sıkıştı! Koronavirüs indirimi belli oldu işte yeni maaşlar

Galatasaray oyuncularla el sıkıştı! Koronavirüs indirimi belli oldu işte yeni maaşlar
15 Mayıs 2020 Cuma

Galatasaray'da futbolcularla yapılan toplantıda anlaşma sağlandı. Tüm futbolcular maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. İşte yıldız oyuncuların maaşları...

<p><b>FUTBOLCULARIN YENİ MAAŞLARI</b></p><p>Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray maaş indirimi konusunda yıldızları ile el sıkıştı. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı. Ancak Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı. Sarı kırmızılı kulüpte, yıldızların 'Evet' dediği indirim formülü ortaya çıktı. </p>
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FUTBOLCULARIN YENİ MAAŞLARI

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray maaş indirimi konusunda yıldızları ile el sıkıştı. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı. Ancak Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı. Sarı kırmızılı kulüpte, yıldızların 'Evet' dediği indirim formülü ortaya çıktı. 

<p><b>İNDİRİM REVİZE EDİLDİ</b></p><p>Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı oyunculardan talep eden oranda revize etti.</p>
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İNDİRİM REVİZE EDİLDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı oyunculardan talep eden oranda revize etti.

<p><b>İNDİRİM %30 DEĞİL %15</b></p><p>Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bu adımına ise futbolculardan da olumlu yanıt geldi.</p>
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İNDİRİM %30 DEĞİL %15

Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bu adımına ise futbolculardan da olumlu yanıt geldi.

<p><b>YILDIZLAR KABUL ETTİ</b></p><p>Radamel Falcao başta olmak üzere Feghouli, Fernando Muslera ve Younes Belhanda gibi isimler de bu yeni teklife olumlu geri dönüş yaptı.</p>
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YILDIZLAR KABUL ETTİ

Radamel Falcao başta olmak üzere Feghouli, Fernando Muslera ve Younes Belhanda gibi isimler de bu yeni teklife olumlu geri dönüş yaptı.

<p><b>ÖZEL BONUS VERİLECEK!</b></p><p>Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de 'bonus' maddesi ile jest yaptı.</p>
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ÖZEL BONUS VERİLECEK!

Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de 'bonus' maddesi ile jest yaptı.

<p><b>ŞAMPİYONLUĞA %5 İADE</b></p><p>Yıllık ücretlerinde yüzde 15 indirim talebini kabul eden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğa ulaşırsa yönetim bu başarıyı ücret iadesi ile ödüllendirecek. Şampiyonluk gelirse tüm futbolculara indirimin yüzde 5'lik kısmı iade edilecek. Böylelikle şampiyonluk halinde oyuncuların yaptığı indirim yüzde 10 olacak.</p>
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ŞAMPİYONLUĞA %5 İADE

Yıllık ücretlerinde yüzde 15 indirim talebini kabul eden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğa ulaşırsa yönetim bu başarıyı ücret iadesi ile ödüllendirecek. Şampiyonluk gelirse tüm futbolculara indirimin yüzde 5'lik kısmı iade edilecek. Böylelikle şampiyonluk halinde oyuncuların yaptığı indirim yüzde 10 olacak.

<p><b>NAGATOMO</b></p><p>Güncel Ücret: 2 milyon Euro</p><p>İndirimli Ücret: 1.7 milyon Euro</p>
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NAGATOMO

Güncel Ücret: 2 milyon Euro

İndirimli Ücret: 1.7 milyon Euro

<p><b>LINNES</b></p><p>Güncel Ücret: 1.4 milyon Euro</p><p>İndirimli Ücret: 1 milyon 190 bin Euro</p>
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LINNES

Güncel Ücret: 1.4 milyon Euro

İndirimli Ücret: 1 milyon 190 bin Euro

<p><b>AHMET ÇALIK</b></p><p>Güncel Ücret: 900 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 765 bin Euro</p>
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AHMET ÇALIK

Güncel Ücret: 900 bin Euro

İndirimli Ücret: 765 bin Euro

<p><b>OKAN KOCUK</b></p><p>Güncel Ücret: 2.5 milyon TL</p><p>İndirimli Ücret: 2 milyon 125 bin TL</p>
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OKAN KOCUK

Güncel Ücret: 2.5 milyon TL

İndirimli Ücret: 2 milyon 125 bin TL

<p><b>SEKIDIKA</b></p><p>Güncel Ücret: 125 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 106 bin Euro</p>
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SEKIDIKA

Güncel Ücret: 125 bin Euro

İndirimli Ücret: 106 bin Euro

<p><b>ADEM BÜYÜK</b></p><p>Güncel Ücret: 3 milyon TL</p><p>İndirimli Ücret: 2 milyon 450 bin TL</p>
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ADEM BÜYÜK

Güncel Ücret: 3 milyon TL

İndirimli Ücret: 2 milyon 450 bin TL

<p><b>FEGHOULI</b></p><p>Güncel Ücret: 3 milyon 850 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 3 milyon 272 bin Euro</p>
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FEGHOULI

Güncel Ücret: 3 milyon 850 bin Euro

İndirimli Ücret: 3 milyon 272 bin Euro

<p><b>TAYLAN ANTALYALI</b></p><p>Güncel Ücret: 2 milyon TL</p><p>İndirimli Ücret: 1.7 milyon TL</p>
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TAYLAN ANTALYALI

Güncel Ücret: 2 milyon TL

İndirimli Ücret: 1.7 milyon TL

<p><b>BELHANDA</b></p><p>Güncel Ücret: 3 milyon 350 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 2 milyon 848 bin Euro</p>
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BELHANDA

Güncel Ücret: 3 milyon 350 bin Euro

İndirimli Ücret: 2 milyon 848 bin Euro

<p><b>ANDONE</b></p><p>Güncel Ücret: 2.5 milyon Euro</p><p>İndirimli Ücret: 2 milyon 125 bin Euro</p>
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ANDONE

Güncel Ücret: 2.5 milyon Euro

İndirimli Ücret: 2 milyon 125 bin Euro

<p><b>MARIANO</b></p><p>Güncel Ücret: 2.3 milyon Euro</p><p>İndirimli Ücret: 1 milyon 955 bin Euro</p>
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MARIANO

Güncel Ücret: 2.3 milyon Euro

İndirimli Ücret: 1 milyon 955 bin Euro

<p><b>SARACCHI</b></p><p>Güncel Ücret: 700 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 595 bin Euro</p>
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SARACCHI

Güncel Ücret: 700 bin Euro

İndirimli Ücret: 595 bin Euro

<p><b>DONK</b></p><p>Güncel Ücret: 1 milyon 895 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 1 milyon 615 bin Euro</p>
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DONK

Güncel Ücret: 1 milyon 895 bin Euro

İndirimli Ücret: 1 milyon 615 bin Euro

<p><b>LUYINDAMA</b></p><p>Güncel Ücret: 1 milyon 50 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 892.5 bin Euro</p>
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LUYINDAMA

Güncel Ücret: 1 milyon 50 bin Euro

İndirimli Ücret: 892.5 bin Euro

<p><b>MARCAO</b></p><p>Güncel Ücret: 800 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 680 bin Euro</p>
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MARCAO

Güncel Ücret: 800 bin Euro

İndirimli Ücret: 680 bin Euro

<p><b>SERI</b></p><p>Güncel Ücret: 2.8 milyon Euro</p><p>İndirimli Ücret: 2 milyon 380 bin Euro</p>
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SERI

Güncel Ücret: 2.8 milyon Euro

İndirimli Ücret: 2 milyon 380 bin Euro

<p><b>LEMINA</b></p><p>Güncel Ücret: 2 milyon 50 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 1 milyon 742 bin Euro</p>
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LEMINA

Güncel Ücret: 2 milyon 50 bin Euro

İndirimli Ücret: 1 milyon 742 bin Euro

<p><b>MUSLERA</b></p><p>Güncel Ücret: 3 milyon 575 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 3 milyon 38 bin Euro</p>
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MUSLERA

Güncel Ücret: 3 milyon 575 bin Euro

İndirimli Ücret: 3 milyon 38 bin Euro

<p><b>ONYEKURU</b></p><p>Güncel Ücret: 650 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 552 bin Euro</p>
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ONYEKURU

Güncel Ücret: 650 bin Euro

İndirimli Ücret: 552 bin Euro

<p><b>EMRE AKBABA</b></p><p>Güncel Ücret: 1 milyon 750 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 1 milyon 487 bin Euro</p>
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31

EMRE AKBABA

Güncel Ücret: 1 milyon 750 bin Euro

İndirimli Ücret: 1 milyon 487 bin Euro

<p><b>ŞENER ÖZBAYRAKLI</b></p><p>Güncel Ücret: 6 milyon TL</p><p>İndirimli Ücret: 5.1 milyon TL</p>
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ŞENER ÖZBAYRAKLI

Güncel Ücret: 6 milyon TL

İndirimli Ücret: 5.1 milyon TL

<p><b>ÖMER BAYRAM</b></p><p>Güncel Ücret: 400 bin Euro</p><p>İndirimli Ücret: 340 bin Euro</p>
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ÖMER BAYRAM

Güncel Ücret: 400 bin Euro

İndirimli Ücret: 340 bin Euro

<p><b>FALCAO</b></p><p>Güncel Ücret: 5 milyon Euro</p><p>İndirimli Ücret: 4 milyon 250 bin Euro</p>
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FALCAO

Güncel Ücret: 5 milyon Euro

İndirimli Ücret: 4 milyon 250 bin Euro

<p><b>SELÇUK İNAN</b></p><p>Güncel Ücret: 4 milyon TL</p><p>İndirimli Ücret: 3.4 milyon TL</p>
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SELÇUK İNAN

Güncel Ücret: 4 milyon TL

İndirimli Ücret: 3.4 milyon TL

<p><b>JIMMY DURMAZ</b></p><p>Güncel Ücret: 6 milyon TL</p><p>İndirimli Ücret: 5.1 milyon TL</p>
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JIMMY DURMAZ

Güncel Ücret: 6 milyon TL

İndirimli Ücret: 5.1 milyon TL

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