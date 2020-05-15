FUTBOLCULARIN YENİ MAAŞLARI
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray maaş indirimi konusunda yıldızları ile el sıkıştı. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı. Ancak Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı. Sarı kırmızılı kulüpte, yıldızların 'Evet' dediği indirim formülü ortaya çıktı.
İNDİRİM REVİZE EDİLDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı oyunculardan talep eden oranda revize etti.
İNDİRİM %30 DEĞİL %15
Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bu adımına ise futbolculardan da olumlu yanıt geldi.
YILDIZLAR KABUL ETTİ
Radamel Falcao başta olmak üzere Feghouli, Fernando Muslera ve Younes Belhanda gibi isimler de bu yeni teklife olumlu geri dönüş yaptı.
ÖZEL BONUS VERİLECEK!
Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de 'bonus' maddesi ile jest yaptı.
ŞAMPİYONLUĞA %5 İADE
Yıllık ücretlerinde yüzde 15 indirim talebini kabul eden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğa ulaşırsa yönetim bu başarıyı ücret iadesi ile ödüllendirecek. Şampiyonluk gelirse tüm futbolculara indirimin yüzde 5'lik kısmı iade edilecek. Böylelikle şampiyonluk halinde oyuncuların yaptığı indirim yüzde 10 olacak.
NAGATOMO
Güncel Ücret: 2 milyon Euro
İndirimli Ücret: 1.7 milyon Euro
LINNES
Güncel Ücret: 1.4 milyon Euro
İndirimli Ücret: 1 milyon 190 bin Euro
AHMET ÇALIK
Güncel Ücret: 900 bin Euro
İndirimli Ücret: 765 bin Euro
OKAN KOCUK
Güncel Ücret: 2.5 milyon TL
İndirimli Ücret: 2 milyon 125 bin TL
SEKIDIKA
Güncel Ücret: 125 bin Euro
İndirimli Ücret: 106 bin Euro
ADEM BÜYÜK
Güncel Ücret: 3 milyon TL
İndirimli Ücret: 2 milyon 450 bin TL
FEGHOULI
Güncel Ücret: 3 milyon 850 bin Euro
İndirimli Ücret: 3 milyon 272 bin Euro
TAYLAN ANTALYALI
Güncel Ücret: 2 milyon TL
İndirimli Ücret: 1.7 milyon TL
BELHANDA
Güncel Ücret: 3 milyon 350 bin Euro
İndirimli Ücret: 2 milyon 848 bin Euro
ANDONE
Güncel Ücret: 2.5 milyon Euro
İndirimli Ücret: 2 milyon 125 bin Euro
MARIANO
Güncel Ücret: 2.3 milyon Euro
İndirimli Ücret: 1 milyon 955 bin Euro
SARACCHI
Güncel Ücret: 700 bin Euro
İndirimli Ücret: 595 bin Euro
DONK
Güncel Ücret: 1 milyon 895 bin Euro
İndirimli Ücret: 1 milyon 615 bin Euro
LUYINDAMA
Güncel Ücret: 1 milyon 50 bin Euro
İndirimli Ücret: 892.5 bin Euro
MARCAO
Güncel Ücret: 800 bin Euro
İndirimli Ücret: 680 bin Euro
SERI
Güncel Ücret: 2.8 milyon Euro
İndirimli Ücret: 2 milyon 380 bin Euro
LEMINA
Güncel Ücret: 2 milyon 50 bin Euro
İndirimli Ücret: 1 milyon 742 bin Euro
MUSLERA
Güncel Ücret: 3 milyon 575 bin Euro
İndirimli Ücret: 3 milyon 38 bin Euro
ONYEKURU
Güncel Ücret: 650 bin Euro
İndirimli Ücret: 552 bin Euro
EMRE AKBABA
Güncel Ücret: 1 milyon 750 bin Euro
İndirimli Ücret: 1 milyon 487 bin Euro
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Güncel Ücret: 6 milyon TL
İndirimli Ücret: 5.1 milyon TL
ÖMER BAYRAM
Güncel Ücret: 400 bin Euro
İndirimli Ücret: 340 bin Euro
FALCAO
Güncel Ücret: 5 milyon Euro
İndirimli Ücret: 4 milyon 250 bin Euro
SELÇUK İNAN
Güncel Ücret: 4 milyon TL
İndirimli Ücret: 3.4 milyon TL
JIMMY DURMAZ
Güncel Ücret: 6 milyon TL
İndirimli Ücret: 5.1 milyon TL