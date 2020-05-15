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ÖZEL BONUS VERİLECEK!

Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de 'bonus' maddesi ile jest yaptı.