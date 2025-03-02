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Galatasaray rekor için sahada! Zorlu maçta rakip Kasımpaşa

Galatasaray rekor için sahada! Zorlu maçta rakip Kasımpaşa
2 Mart 2025 Pazar

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip kulüp tarihinin deplasmanlardaki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak. İşte zorlu mücadele öncesi iki takım için öne çıkan istatistikler...

<p>Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte mücadele öncesi öne çıkan 10 istatistik.</p>
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte mücadele öncesi öne çıkan 10 istatistik.

<p><b>SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET</b></p><p>Galatasaray'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçında da gol yiyen Kasımpaşa (toplam 18 gol), bu dönemdeki tek galibiyetini Ocak 2022'de (3-1) deplasmanda aldı (2B 5M).</p>
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SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçında da gol yiyen Kasımpaşa (toplam 18 gol), bu dönemdeki tek galibiyetini Ocak 2022'de (3-1) deplasmanda aldı (2B 5M).

<p><b>SON İKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI</b></p><p>Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmanda daha uzun bir seriyi sadece Haziran 1963-Aralık 2010 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı.</p>
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SON İKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI

Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmanda daha uzun bir seriyi sadece Haziran 1963-Aralık 2010 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı.

<p><b>EVİNDE SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ</b></p><p>Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (3G 1B), bu sezon daha önceki yedi iç saha karşılaşmasının sadece üçünden puan alabilmişti (3B 4M).</p>
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EVİNDE SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (3G 1B), bu sezon daha önceki yedi iç saha karşılaşmasının sadece üçünden puan alabilmişti (3B 4M).

<p><b>G.SARAY'DAN DAHA İYİSİ YOK</b></p><p>Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon dış sahada Galatasaray'dan daha fazla galibiyet alan bir takım bulunmuyor (10G; Liverpool ile eşit).</p>
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G.SARAY'DAN DAHA İYİSİ YOK

Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon dış sahada Galatasaray'dan daha fazla galibiyet alan bir takım bulunmuyor (10G; Liverpool ile eşit).

<p><b>SON İKİ MAÇTA MAĞLUP</b></p><p>Süper Lig'deki son iki maçını kaybeden Kasımpaşa, daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Kemal Özdeş'in takımın başındaki son üç karşılaşmasında yaşadı (Kasım 2023).</p>
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SON İKİ MAÇTA MAĞLUP

Süper Lig'deki son iki maçını kaybeden Kasımpaşa, daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Kemal Özdeş'in takımın başındaki son üç karşılaşmasında yaşadı (Kasım 2023).

<p><b>G.SARAY, EN UZUN SERİ İÇİN SAHADA</b></p><p>İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin bu deplasmanlardaki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak (5G; Ağustos 2022-Ocak 2023 & Ocak-Mart 1960).</p>
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G.SARAY, EN UZUN SERİ İÇİN SAHADA

İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin bu deplasmanlardaki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak (5G; Ağustos 2022-Ocak 2023 & Ocak-Mart 1960).

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarım saatlik diliminde en fazla gol atan takım Galatasaray (22). Kasımpaşa ise karşılaşmaların bu bölümünde kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda (16).</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarım saatlik diliminde en fazla gol atan takım Galatasaray (22). Kasımpaşa ise karşılaşmaların bu bölümünde kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda (16).

<p><b>GOLLERİN BÜYÜK KISMI PENALTIDAN</b></p><p>Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en az altı gol atan oyuncular arasında gollerinin en büyük kısmını penaltı noktasından kaydeden isim, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic (%67; 4/6).</p>
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GOLLERİN BÜYÜK KISMI PENALTIDAN

Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en az altı gol atan oyuncular arasında gollerinin en büyük kısmını penaltı noktasından kaydeden isim, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic (%67; 4/6).

<p><b>OSIMHEN'İN LİG KARİYERİNDE YOK</b></p><p>Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen'in, lig kariyerinde bir sezondaki iki karşılaşmada da 2+ gol attığı bir rakibi bulunmuyor.</p>
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OSIMHEN'İN LİG KARİYERİNDE YOK

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen'in, lig kariyerinde bir sezondaki iki karşılaşmada da 2+ gol attığı bir rakibi bulunmuyor.

<p><b>DA COSTA, ÜÇÜNCÜ OLABİLİR</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon dokuz golü bulunan Nuno da Costa, lig tarihinde Kasımpaşa formasıyla üst üste sezonlarda çift haneli gol sayısına ulaşan üçüncü oyuncu olabilir (Mbaye Diagne; 2017/18 ve 2018/19 & Oscar Scarione; 2013/14, 2014/15 ve 2015/16).</p>
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DA COSTA, ÜÇÜNCÜ OLABİLİR

Süper Lig'de bu sezon dokuz golü bulunan Nuno da Costa, lig tarihinde Kasımpaşa formasıyla üst üste sezonlarda çift haneli gol sayısına ulaşan üçüncü oyuncu olabilir (Mbaye Diagne; 2017/18 ve 2018/19 & Oscar Scarione; 2013/14, 2014/15 ve 2015/16).
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