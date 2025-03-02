Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte mücadele öncesi öne çıkan 10 istatistik.
SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçında da gol yiyen Kasımpaşa (toplam 18 gol), bu dönemdeki tek galibiyetini Ocak 2022'de (3-1) deplasmanda aldı (2B 5M).
SON İKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI
Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmanda daha uzun bir seriyi sadece Haziran 1963-Aralık 2010 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı.
EVİNDE SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ
Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (3G 1B), bu sezon daha önceki yedi iç saha karşılaşmasının sadece üçünden puan alabilmişti (3B 4M).
G.SARAY'DAN DAHA İYİSİ YOK
Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon dış sahada Galatasaray'dan daha fazla galibiyet alan bir takım bulunmuyor (10G; Liverpool ile eşit).
SON İKİ MAÇTA MAĞLUP
Süper Lig'deki son iki maçını kaybeden Kasımpaşa, daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Kemal Özdeş'in takımın başındaki son üç karşılaşmasında yaşadı (Kasım 2023).
G.SARAY, EN UZUN SERİ İÇİN SAHADA
İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin bu deplasmanlardaki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak (5G; Ağustos 2022-Ocak 2023 & Ocak-Mart 1960).
DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarım saatlik diliminde en fazla gol atan takım Galatasaray (22). Kasımpaşa ise karşılaşmaların bu bölümünde kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda (16).
GOLLERİN BÜYÜK KISMI PENALTIDAN
Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en az altı gol atan oyuncular arasında gollerinin en büyük kısmını penaltı noktasından kaydeden isim, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic (%67; 4/6).
OSIMHEN'İN LİG KARİYERİNDE YOK
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen'in, lig kariyerinde bir sezondaki iki karşılaşmada da 2+ gol attığı bir rakibi bulunmuyor.
DA COSTA, ÜÇÜNCÜ OLABİLİR
Süper Lig'de bu sezon dokuz golü bulunan Nuno da Costa, lig tarihinde Kasımpaşa formasıyla üst üste sezonlarda çift haneli gol sayısına ulaşan üçüncü oyuncu olabilir (Mbaye Diagne; 2017/18 ve 2018/19 & Oscar Scarione; 2013/14, 2014/15 ve 2015/16).