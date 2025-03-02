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SON İKİ MAÇI G.SARAY KAZANDI

Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmanda daha uzun bir seriyi sadece Haziran 1963-Aralık 2010 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı.