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  • Galatasaray-Rizespor maçında gerginlik! Fatih Terim çıldırdı, üzerine yürüdü...

Galatasaray-Rizespor maçında gerginlik! Fatih Terim çıldırdı, üzerine yürüdü...

Galatasaray-Rizespor maçında gerginlik! Fatih Terim çıldırdı, üzerine yürüdü...
19 Mart 2021 Cuma

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybeden Galatasaray'ta teknik direktör Fatih Terim, maçın son dakikalarında çılgına döndü.

<p>Yedek kulübesinin hemen üzerinde bulunan Rizeli yöneticilerin söylemlerine sinirlenen Terim'i teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.</p>
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Yedek kulübesinin hemen üzerinde bulunan Rizeli yöneticilerin söylemlerine sinirlenen Terim'i teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

<p>Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.</p>
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

<p>Şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maç son anlarından sinirlerine hakim olamadı.</p>
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Şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maç son anlarından sinirlerine hakim olamadı.

<p>Rizespor'un 90+3'te Fernando ile bulduğu golün ardından yıkılan Terim, Rizeli yöneticilerin söylemlerinin ardından çılgına döndü.</p>
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Rizespor'un 90+3'te Fernando ile bulduğu golün ardından yıkılan Terim, Rizeli yöneticilerin söylemlerinin ardından çılgına döndü.

<p>Tribüne çıkmak isteyen deneyimli hocayı, teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.</p>
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Tribüne çıkmak isteyen deneyimli hocayı, teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.

<p>İşte o anlar...</p>
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İşte o anlar...

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<p>Not: Bu görüntüler Fanatik'ten alınmıştır</p>
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Not: Bu görüntüler Fanatik'ten alınmıştır

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