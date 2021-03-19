Yedek kulübesinin hemen üzerinde bulunan Rizeli yöneticilerin söylemlerine sinirlenen Terim'i teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maç son anlarından sinirlerine hakim olamadı.
Rizespor'un 90+3'te Fernando ile bulduğu golün ardından yıkılan Terim, Rizeli yöneticilerin söylemlerinin ardından çılgına döndü.
Tribüne çıkmak isteyen deneyimli hocayı, teknik heyet güçlükle sakinleştirdi.
İşte o anlar...
Not: Bu görüntüler Fanatik'ten alınmıştır