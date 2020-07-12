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Galatasaray tarihinde bir ilk! Fatih Terim imzasını attı

Galatasaray tarihinde bir ilk! Fatih Terim imzasını attı
12 Temmuz 2020 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Karşılaşmada Galatasaray açısından bir ilk yaşandı.

<p>Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta teknik direktör Fatih Terim, bir ilke imza attı. </p>
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Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta teknik direktör Fatih Terim, bir ilke imza attı. 

<p>Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı kaptan olarak görevlendirdi.</p><p><br></p>
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Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı kaptan olarak görevlendirdi.


<p>MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. </p>
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MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. 

<p>Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Emin Bayram'a kaptanlık görevini verdi. </p>
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Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Emin Bayram'a kaptanlık görevini verdi. 

<p><b>GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK!</b><br></p>
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GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK!

<p>Emin Bayram bu görevle birlikte, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu.</p>
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Emin Bayram bu görevle birlikte, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu.

<p>İşte kaptan Emin Bayram'ın Ankaragücü maçındaki görüntüleri...</p>
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İşte kaptan Emin Bayram'ın Ankaragücü maçındaki görüntüleri...

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