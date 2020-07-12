Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta teknik direktör Fatih Terim, bir ilke imza attı.
Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı kaptan olarak görevlendirdi.
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Emin Bayram'a kaptanlık görevini verdi.
GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK!
Emin Bayram bu görevle birlikte, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu.
İşte kaptan Emin Bayram'ın Ankaragücü maçındaki görüntüleri...