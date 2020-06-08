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  • Galatasaray transferi bitirdi! Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın imza paraları ödendi

Galatasaray transferi bitirdi! Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın imza paraları ödendi

Galatasaray transferi bitirdi! Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın imza paraları ödendi
08 Haziran 2020 Pazartesi

Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Galatasaray Yönetimi, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.

<p><span >Sivasspor'un bu sezon ki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti. </span><br></p>
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Sivasspor'un bu sezon ki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti. 

<p>Her iki futbolcunun mukavelesinin de temmuz ayında bitecek olması, onları daha da çekici kıldı. Çünkü bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacaktı.</p>
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Her iki futbolcunun mukavelesinin de temmuz ayında bitecek olması, onları daha da çekici kıldı. Çünkü bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacaktı.

<p>Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sezon uzayınca ön protokolün süresi bu transferlerde sıkıntı haline geldi.</p>
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Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sezon uzayınca ön protokolün süresi bu transferlerde sıkıntı haline geldi.

<p><b>'İMZA PARALARI YATIRILDI'</b></p>
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'İMZA PARALARI YATIRILDI'

<p>Bu dönemde Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500'er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptı.</p>
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Bu dönemde Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500'er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptı.

<p>15 Haziran tarihi gelmeden yönetim, 500'er bin euroluk imza parasını her iki futbolcunun da banka hesabına yatırdı. Böylelikle olası bir Fenerbahçe manevrasının da önüne geçilmiş oldu.<br></p>
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15 Haziran tarihi gelmeden yönetim, 500'er bin euroluk imza parasını her iki futbolcunun da banka hesabına yatırdı. Böylelikle olası bir Fenerbahçe manevrasının da önüne geçilmiş oldu.

<p><b>G.SARAY YÖNETİMİ SİNİRLENDİ</b></p>
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G.SARAY YÖNETİMİ SİNİRLENDİ

<p>Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın menajerinin Fenerbahçe'yle görüşmesi, Galatasaray Yönetimi'ni kızdırdı. İmza paralarının bu sebeple erken yatırıldığı konuşuluyor</p>
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Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın menajerinin Fenerbahçe'yle görüşmesi, Galatasaray Yönetimi'ni kızdırdı. İmza paralarının bu sebeple erken yatırıldığı konuşuluyor

<p>Euro kuru 7 TL olarak sabitlendi. Yani oyunculara 3.5 milyon liralık imza paraları verildi. Her iki isim de önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacında kaliteli yerli isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan yönetim ise büyük bir iş başardı.</p>
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Euro kuru 7 TL olarak sabitlendi. Yani oyunculara 3.5 milyon liralık imza paraları verildi. Her iki isim de önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacında kaliteli yerli isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan yönetim ise büyük bir iş başardı.

<p><b>RIZA ÇALIMBAY DA AÇIKLADI</b></p>
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RIZA ÇALIMBAY DA AÇIKLADI

<p>Öte yandan Sivasspor Teknik Direkörü Rıza Çalımbay, iki futbolcunun gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını resmen açıkladı. Rıza Çalımbay, iki futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine 'Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gidiyor, bitti! İki futbolcu da seneye Sivas'ta olmayacak.</p>
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Öte yandan Sivasspor Teknik Direkörü Rıza Çalımbay, iki futbolcunun gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını resmen açıkladı. Rıza Çalımbay, iki futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine 'Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gidiyor, bitti! İki futbolcu da seneye Sivas'ta olmayacak.

<p>Gitmek istiyorlar, biz de önlerini açtık, gidiyorlar, bu kadar! Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı, Trabzonspor'a mı giderler bilmiyorum. Onlar seneye yok. Eğer ben kalırsam, başka kimsenin gitmesine izin vermeyeceğim</p>
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Gitmek istiyorlar, biz de önlerini açtık, gidiyorlar, bu kadar! Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı, Trabzonspor'a mı giderler bilmiyorum. Onlar seneye yok. Eğer ben kalırsam, başka kimsenin gitmesine izin vermeyeceğim

<p>Kendi bütçemize göre oyuncular alacağız, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim çok büyük bütçemiz olsaydı, devre arası 3-4 oyuncu alırdık ve şampiyonluğu garantilemiş olurduk.' açıklamasını yaptı.</p>
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Kendi bütçemize göre oyuncular alacağız, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim çok büyük bütçemiz olsaydı, devre arası 3-4 oyuncu alırdık ve şampiyonluğu garantilemiş olurduk.' açıklamasını yaptı.

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