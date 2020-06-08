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Bu dönemde Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500'er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptı.