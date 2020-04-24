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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları belli oldu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları belli oldu!
24 Nisan 2020 Cuma

Taraftarların heyecanla beklediği yeni sezon formalar belli olmaya başladı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları..

<p>Atletico Madrid</p>
1
/
21

Atletico Madrid

<p>PSG</p>
2
/
21

PSG

<p>Tottenham</p>
3
/
21

Tottenham

<p>Inter</p>
4
/
21

Inter

5
/
21

<p>AS Roma</p>
6
/
21

AS Roma

7
/
21

<p>Barcelona</p>
8
/
21

Barcelona

9
/
21

10
/
21

11
/
21

<p>Liverpool</p>
12
/
21

Liverpool

13
/
21

14
/
21

<p>Fenerbahçe</p>
15
/
21

Fenerbahçe

16
/
21

17
/
21

18
/
21

<p>Galatasaray</p>
19
/
21

Galatasaray

20
/
21

21
/
21

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