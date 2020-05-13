Galatasaray'da Marcao ve Fenerbahçe'de Vedat Muriç, gösterdikleri performansla Süper Lig'e damga vurdu.
İki futbolcunun bu performansı Avrupa devlerinin dikkati çekti ve transfer iddialarının da ardı arkası kesilmedi.
İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio iki ismin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'a konuşan Di Caprio, Marcao ile Fiorentina ve Atalanta kulüplerinin ilgilendiğini belirtti ve ekledi:
'Marcao'nun İtalya'ya transfer olma ihtimali var. Fiorentina ve Atalanta stoper arıyor. Marcao'yla ilgileniyorlar ancak koronavirüs bu işleri sekteye uğratıyor.
MARCAO İÇİN 10 MİLYON EURO
Burada bir maddi kayıp var. Bu salgın yüzünden transfer borsası durmuş durumda. Atalanta ve Fiorentina şu anda bir teklif yapamaz ancak durum düzeldiğinde 9-10 milyon Euro önerebilirler.
Bunlar olasılık dahilinde. Burada önemli olan Galatasaray'ın cevabı. Böyle bir durumda çok yüksek ücretlerin önerilemeyeceği kesin. Marcao burada oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun hayali İtalya'da oynamak.'
'MURIÇ INZAGHI'NIN ARADIĞI ÖZELLİKLERE UYGUN!'
Son olarak Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriç'e değinen Di Caprio şunları söyledi:
'Vedat Muriç ile Lazio ve Napoli ilgileniyor. Özellikle Lazio'nun radarında olan bir oyuncu. İtalya Ligi onun için çok önemli bir sıçrama tahtası olabilir.
Lazio bence ilgi açısından daha ön plana çıkıyor. Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'nin aradığı özelliklere sahip bir forvet.
Inzaghi, uzun boylu ve güçlü bir santrafor arıyor.
Napoli, Vedat Muriç için harekete geçebilir ancak öncelikle Milik takımdan ayrılmalı. Şu an itibariyle onunla daha çok ilgilenen takım Lazio.' ifadelerini kullandı.