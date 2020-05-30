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Galatasaray yeni sağ bekini buldu: Amed Öncel

Galatasaray yeni sağ bekini buldu: Amed Öncel
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Mariano ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Galatasaray yeni sağ bekini Almanya'da buldu. Sarı kırmızılılar uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf'un sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

<p>Yaklaşık 2 sene önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in emri ile başlayan ‘genç gurbetçi taraması’ ilk meyvesini vermek üzere… </p>
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Yaklaşık 2 sene önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in emri ile başlayan ‘genç gurbetçi taraması’ ilk meyvesini vermek üzere… 

<p>Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel’i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. </p>
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Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel’i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. 

<p>20 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Amed Öncel, takımı Fortuna Düsseldorf’un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. </p>
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20 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Amed Öncel, takımı Fortuna Düsseldorf’un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. 

<p>Genç oyuncu, sezon sonunda sadece yetiştirme bedeli karşılığında herhangi bir takıma transfer olabilecek.</p>
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Genç oyuncu, sezon sonunda sadece yetiştirme bedeli karşılığında herhangi bir takıma transfer olabilecek.

<p>MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR</p><p><br></p><p>Amed’in yetiştirme bedeli ise yaklaşık 300 bin euro... 20 yaşındaki sağ bek Türkiye U17 ve U18 Mili Takımları’nda da forma giydi. </p>
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MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR


Amed’in yetiştirme bedeli ise yaklaşık 300 bin euro... 20 yaşındaki sağ bek Türkiye U17 ve U18 Mili Takımları’nda da forma giydi. 

<p>Galatasaray, Amed Öncel’i milli formayı giymesiyle yakın takibe aldı. Almanya’da oynadığı bazı maçları Galatasaray’ın görevlendirdiği scout ekibi takip etti. </p>
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Galatasaray, Amed Öncel’i milli formayı giymesiyle yakın takibe aldı. Almanya’da oynadığı bazı maçları Galatasaray’ın görevlendirdiği scout ekibi takip etti. 

<p>Aslen Diyarbakırlı olan Amed Öncel’in bir erkek kardeşi var, o da futbol oynuyor</p>
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Aslen Diyarbakırlı olan Amed Öncel’in bir erkek kardeşi var, o da futbol oynuyor

<p>30 METREYİ 3.8 SANİYEDE KOŞUYOR</p><p><br></p><p>30 metreyi 3.8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edildi.</p>
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30 METREYİ 3.8 SANİYEDE KOŞUYOR


30 metreyi 3.8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edildi.

<p>20 yaşındaki başarılı sağ bek bol bol bindirmeler yapıp, ileri çıkarak ortalar da yapıyor. Oyuncunun Galatasaray’da oynamak için bir hayli hevesli olduğu da ifade edildi.</p><p><br></p><p>Akşam</p>
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20 yaşındaki başarılı sağ bek bol bol bindirmeler yapıp, ileri çıkarak ortalar da yapıyor. Oyuncunun Galatasaray’da oynamak için bir hayli hevesli olduğu da ifade edildi.


Akşam

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