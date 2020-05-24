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ERDOĞAN YEŞİLYURT

Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt ile de ilgileniyor. Sivas ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 'Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim, eğer anlaşırsak. Olay bu. Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar. ifadelerini kullanmıştı.