Koronavirüs salgını sonrası gruplar halinde ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündem transfer...
Sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.
Yeni sezon planlarını bu amaç doğrultusunda hazırlamaya başlayan Cimbom'da teknik heyet ve scout ekibi transferdeki öncelikleri belirledi.
Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geniş rotasyonlu bir takım kurmayı amaçlayan Cimbom, önceliği yerli oyuncu transferine verecek.
Yabancı oyuncu transferinde ise birkaç tecrübeli ismin yanı sıra gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte somut adımları atmaya başlayacak.
İşte teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız isimler:
YERLİ FUTBOLCULAR
EMRE KILINÇ
Galatasaray'ın Sivasspor forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile prensip anlaşması sağladığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de milli futbolcunun transfer için devrede olduğu öğrenildi
MERT HAKAN YANDAŞ
Galatasaray, Emre'nin yanında Sivasspor'un bir diğer futbolcusu Mert Hakan Yandaş için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kurmayların Emre Kılınç gibi Mert Hakan ile de prensip anlaşması sağladığı iddia edilse de gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcu için daha iyi bir teklif yaptığı öne sürüldü.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Yeni sezonda en az iki forvet takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzaladığı belirtildi. Aslan'ın 24 yaşındaki futbolcunun transferini sezon sonunda resmen duyurması bekleniyor.
MERT MÜLDÜR
Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi biten Mariano ile yollarını ayıracak olan Cimbom, Brezilyalı futbolcunun yerine geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen Mert Müldür'ü kadrosuna katacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Sassuolo forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
ERDOĞAN YEŞİLYURT
Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt ile de ilgileniyor. Sivas ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 'Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim, eğer anlaşırsak. Olay bu. Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar. ifadelerini kullanmıştı.
NAZIM SANGARE
Bedelsiz ve kiralayabileceği oyuncuların yanı sıra düşük maliyetle kadrosuna katabileceği isimlere de yoğunlaşam Cimbom, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi de listesine aldı. Milli futbolcunun adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor.
OKAY YOKUŞLU
Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Seri ve Lemina'nın geleceklerinin belirsizliğini koruması nedeniyle orta saha için alternatif oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, daha önceki yıllarda da gündeme gelen Okay Yokuşlu için nabız yoklayacak.
MERT ÇETİN
Marcao ve Luyindama'nın taliplerinin artması sonrası savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, sezon başı ve ara transfer döneminde de gündeme gelen Mert Çetin için bir kez daha harekete geçecek. Roma'nın yeni sezonda kiralamayı düşündüğü ve adı Fenerbahçe ile de anılan 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
CENK ÖZKAÇAR
Alt liglerde de oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Cenk Özkaçar'ın transferi için harekete geçti. Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig'den 6 takımın yanı sıra İtalya, Almanya ve Fransa'dan da Cenk'i takip ettiklerini belirtti.
HAKAN ÇALHANOĞLU
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan ve uzun yıllardır kadrosunda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için bir kez daha girişimde bulunacak. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde bir Galatasaray taraftarının tweetini beğenmiş ve bu hareketi 'Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı transfer olacak?' sorusunu gündeme getirmişti.
ERAY CÖMERT
Gurbetçi oyuncular için de temaslarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isimlerden biri de Basel forması giyen Eray Cömert oldu. Sarı-kırmızılılar, devre arasında da gündeme gelen ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki savunma oyuncusu için İsviçre ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
YABANCI FUTBOLCULAR
MARIO BALOTELLI
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi biten Florin Andone ve kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne ile yola devam etmeyi planlamayan Cimbom, Brescia'dan ayrılacak olan Balotelli'yi gündemine aldı. Football Italia'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, İtalyan golcünün menajeri Mino Raiola ile görüştüğü öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcuya Vasco da Gama'nın da talip olduğu öğrenildi.
AHMED MUSA
Geçtiğimiz sezonlarda da birçok kez gündeme gelen Ahmed Musa için bir kez daha girişimde bulunacak olan Cimbom'la ilgili Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların adı Fenerbahçe ile de anılan ve kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Nijeryalı futbolcunun yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği öne sürüldü.
MARIO MANDZUKIC
Takımın en çok kazanan ismi olan ve yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşı nedeniyle kulübün kasasını zorlayan Falcao ile yolların ayrılacağının iddia edilmesinin ardından hücum hattı için arayışlarını hızlandıran Cimbom'da Mario Mandzukic sesleri yükselmeye başladı. Katar'da mutsuz olan ve ayrılmayı planlayan Hırvat yıldızı Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öne sürüldü.
EVANDER
Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın Katar, Suudi Arabistan ve Fransa'dan taliplerinin artması sonrası bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı-kırmıılılar, Midtjylland forması giyen Brezilyalı oyuncu Evander'i gündemine aldı. Devre arasında da gündeme gelen 21 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda görüşmelerin hızlanacağı öğrenildi.
AURELIO BUTA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Royal Antwerp forması giyen Portekizli futbolcu Aurelio Buta, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerilirken, Fatih Terim'den tam not aldı. Voetbal Belgie de Cimbom'un Buta transferi için harekete geçtiğini yazdı.
PEDRO DE LA VEGA
Wyscout üzerinde oyuncu takibini sürdüren teknik direktör Fatih Terim'in dikkatini çeken son isim Lanus forması giyen Pedro De La Vega oldu. Tecrübeli çalıştırıcının Arjantinli kanat oyuncusu için scout ekibinden rapor istediği öğrenildi.
BENJAMIN TETTEH
Galatasaray, sezon başında ve ara transfer döneminde de gündeme gelen Benjamin Tetteh için bir kez daha harekete geçti. Cimbom, Ganalı oyuncu için Sparta Prag'ın kapısını bir kez daha çalarak fiyat istedi. Çekya ekibinin bu sezon 6 gol ve 4 asist yapan Tetteh için Galatasaray'a bu kez verebileceği fiyatın çok da yüksek olmayacağı tahmin ediliyor.
OMAR ELABDELLAOUI
Sezon sonunda Olimpiakos ile sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi listeye alan Galatasaray'ın oyuncuya 1 milyon Euro yıllık ücret ile 2+1 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.