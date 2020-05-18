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Galatasaray'a 25 milyon euro

Galatasaray'a 25 milyon euro
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi... Sarı kırmızılı kulüp iki futbolcunun satılması halinde 25 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

<p>Galatasaray’ın iki stoperi Luyindama ve Marcao Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu.</p>
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Galatasaray’ın iki stoperi Luyindama ve Marcao Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu.

<p>Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.</p>
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Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.

<p>Galatasaray formasıyla gösterdikleri performans ve yaşları, transferde ana kriterler gibi gözükse de aslında iki oyuncunun kazandığı rakamların belirleyici olduğu ortaya çıktı.</p>
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Galatasaray formasıyla gösterdikleri performans ve yaşları, transferde ana kriterler gibi gözükse de aslında iki oyuncunun kazandığı rakamların belirleyici olduğu ortaya çıktı.

<p>Cim-Bom’un Kongolu stoperi Luyindama yıllık 1 milyon 50, Brezilyalı stoperi Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor.</p>
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Cim-Bom’un Kongolu stoperi Luyindama yıllık 1 milyon 50, Brezilyalı stoperi Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor.

<p>Her iki futbolcu da düşük ücretleri ile takımın en az kazananları arasında yer alıyor. </p>
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Her iki futbolcu da düşük ücretleri ile takımın en az kazananları arasında yer alıyor. 

<p>Ancak bu durum, her iki futbolcu için yaz transfer döneminde lehlerine olacak gibi değerlendiriliyor.</p>
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Ancak bu durum, her iki futbolcu için yaz transfer döneminde lehlerine olacak gibi değerlendiriliyor.

<p>Onları tercih eden kulüpler, rahatlıkla Galatasaray’da kazandığının 2-3 katını verebileceğini oyunculara iletiyor.</p>
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Onları tercih eden kulüpler, rahatlıkla Galatasaray’da kazandığının 2-3 katını verebileceğini oyunculara iletiyor.

<p>Avrupa’daki yüksek vergiler nedeniyle takımların, bonservis konusunda bonkör davranmalarına karşın oyuncu ücretleriyle ilgili dikkatli hareket ettikleri belirtildi.<br></p>
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Avrupa’daki yüksek vergiler nedeniyle takımların, bonservis konusunda bonkör davranmalarına karşın oyuncu ücretleriyle ilgili dikkatli hareket ettikleri belirtildi.

<p>Galatasaray ise çeşitli teklifler alan Luyindama ve Marcao’dan ciddi gelir bekliyor. </p>
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Galatasaray ise çeşitli teklifler alan Luyindama ve Marcao’dan ciddi gelir bekliyor.

<p>Her iki futbolcunun satılmasından, en az 25 milyon euro hedefleniyor.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Her iki futbolcunun satılmasından, en az 25 milyon euro hedefleniyor.


Milliyet

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