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Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan

Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan
18 Kasım 2020 Çarşamba

Koronavirüs ve hesapta olmayan sakatlıklar nedeniyle diğer Süper Lig kulüpleri gibi büyük gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir şok da UEFA'dan geldi. İşte detaylar...

<p>Pandemi ve sakatlıklar Galatasaray'da tahribata neden oldu. Sarı-kırmızılılar milli arada üst üste kötü haberler almaya devam ediyor.</p>
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Pandemi ve sakatlıklar Galatasaray'da tahribata neden oldu. Sarı-kırmızılılar milli arada üst üste kötü haberler almaya devam ediyor.

Omar Norveç, Babel Hollanda Milli Takımı’nda, Arda ile diğer iki oyuncu da İstanbul’da koronavirüse yakalanmıştı.
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Omar Norveç, Babel Hollanda Milli Takımı’nda, Arda ile diğer iki oyuncu da İstanbul’da koronavirüse yakalanmıştı.

<p>Luyindama’nın ve Etebo’nun milli takımlardan sakat dönecek olması teknik heyette üzüntü yarattı.</p>
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Luyindama’nın ve Etebo’nun milli takımlardan sakat dönecek olması teknik heyette üzüntü yarattı.

<p>Teknik Direktör Fatih Terim bu gelişmeler üzerine “Milli maçlar bizi bozdu ama yapacak bir şey yok” diyerek çevresine dert yandı.</p>
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Teknik Direktör Fatih Terim bu gelişmeler üzerine “Milli maçlar bizi bozdu ama yapacak bir şey yok” diyerek çevresine dert yandı.

<p>Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi ise UEFA vurdu.</p>
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Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi ise UEFA vurdu.

<p>Avrupa futbolunun patronu, Kovid-19'u gerekçe göstererek sarı kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.</p>
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Avrupa futbolunun patronu, Kovid-19'u gerekçe göstererek sarı kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.

<p>Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı.</p>
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Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı.

<p>İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak.</p>
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İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak.

<p>Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.</p><p>Sabah</p>
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Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

Sabah

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