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  • 'Galatasaray'a giderlerse ayıp olur!' Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklifle gideceğiz

'Galatasaray'a giderlerse ayıp olur!' Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklifle gideceğiz

'Galatasaray'a giderlerse ayıp olur!' Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklifle gideceğiz
16 Haziran 2020 Salı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Denizlispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

<p>Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Denizlispor karşılaşmasının ardından transferin gözdesi iki futbolcusu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili konuştu.</p>
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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Denizlispor karşılaşmasının ardından transferin gözdesi iki futbolcusu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili konuştu.

<p>Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yaptı.</p>
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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yaptı.

<p>İki oyuncuya da teklif yapacaklarını ve Galatasaray'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti...</p>
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İki oyuncuya da teklif yapacaklarını ve Galatasaray'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti...

<p>Başkan Otyakmaz, 'Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, biz söylüyoruz'</p>
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Başkan Otyakmaz, 'Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, biz söylüyoruz'

<p>Sonunda oraya giderse ayıp olur, bir şey söylesinler...</p>
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Sonunda oraya giderse ayıp olur, bir şey söylesinler...

<p>Biz Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklifimizi yapacağız, bakacağız ve neler olmuş bu sürede, anlamış olacağız. </p>
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Biz Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklifimizi yapacağız, bakacağız ve neler olmuş bu sürede, anlamış olacağız. 

<p>Biz arkadaşlarımızla görüştük, onlar herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, biz de onlara yeni teklifle gideceğiz.' ifadelerini kullandı.</p>
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Biz arkadaşlarımızla görüştük, onlar herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, biz de onlara yeni teklifle gideceğiz.' ifadelerini kullandı.

<p>Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıklamıştı.</p>
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Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıklamıştı.

<p>Emre Kılınç da koronavirüs döneminde verdiği röportajda hayalinde bir takım olduğunu sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.</p>
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Emre Kılınç da koronavirüs döneminde verdiği röportajda hayalinde bir takım olduğunu sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

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