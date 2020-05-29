Çapraz bağları koptuğu için kasım ayından bu yana Galatasaray forması giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin savunmaya istediği isimlerin içinde 1 numara Luyindama.
İtalyan hocanın, stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını bildirdiği yazıldı.
15 MİLYON EURO
Everton yöneticilerinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı, sarı-kırmızılı takımın ise 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu satabileceği aktarıldı.
ASTON VILLA VE WEST HAM DA TALİP
Fiziksel olarak dikkat çeken Luyindama'nın peşinde Everton'ın yanı sıra Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken, sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi.
32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sakatlığını atlatan Luyindama liglerin 12 Haziran'da tekrar başlamasıyla formasına kavuşacak.
Ancelotti'nin Fatih Terim'i arayarak Luyindama hakkında rapor aldığı ve yakından ilgilendiği belirtildi.
Everton, Luyindama için Galatasaray'a teklif edeceği rakamda artışa da gidebilir..
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'da Everton forması giymeye yeni sezonda devam edecek.