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Bu rakamların toplamı yaklaşık 91 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak bu futbolcuların sözleşmelerinde birçok bonus maddesi var.Örneğin puan başı 5 bin euro alıyorlar. Yani bir maçta Galatasaray berabere kalırsa 5, kazanırsa 15 bin euro daha kazanıyorlar.