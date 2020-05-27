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Galatasaray'da 100 milyonluk ayrılık

Galatasaray'da 100 milyonluk ayrılık
27 Mayıs 2020 Çarşamba

Koronavirüs salgınının mali olarak sarstığı Galatasaray'da maliyeti yüksek olan yıldız futbolcuların satılmasına karar verildi. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek sadece bonservis parası kazanmayı değil, bu futbolcuların maaş yükünden de kurtulmak istiyor.

Pandemi sonrasında dünyada birçok ülke futbol sezonlarını iptal etti. Devam edenler ise mecburen maçları seyircisiz oynatıyor.
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Pandemi sonrasında dünyada birçok ülke futbol sezonlarını iptal etti. Devam edenler ise mecburen maçları seyircisiz oynatıyor.

Türkiye’de de Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması beklenirken kulüpler, tribün gelirlerinden mahrum kalacak. Dolayısıyla lisanslı ürün satışları da inanılmaz derecede düşecek.
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Türkiye’de de Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması beklenirken kulüpler, tribün gelirlerinden mahrum kalacak. Dolayısıyla lisanslı ürün satışları da inanılmaz derecede düşecek.

<p>Birçok sponsor yavaş yavaş futboldan çekilirken kulüpler de maliyetleri aşağıya çekmek için yollar arıyor.</p>
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Birçok sponsor yavaş yavaş futboldan çekilirken kulüpler de maliyetleri aşağıya çekmek için yollar arıyor.

<p><b>OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR</b></p><p><br></p><p>Artık transfer piyasasında eski paraların dönmeyeceği de bir gerçek. Galatasaray Yönetimi, olağanüstü koşullar sebebiyle tedbir haritasını çıkardı.</p>
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OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR


Artık transfer piyasasında eski paraların dönmeyeceği de bir gerçek. Galatasaray Yönetimi, olağanüstü koşullar sebebiyle tedbir haritasını çıkardı.

<p>Takımda en fazla kazanan isimler arasında yer alan Falcao, Belhanda ve Feghouli, teklif gelmesi halinde satılacak.</p>
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Takımda en fazla kazanan isimler arasında yer alan Falcao, Belhanda ve Feghouli, teklif gelmesi halinde satılacak.

<p>Yönetim, bu ayrılıklarda elde edeceği bonservis gelirlerinin yanında bu 3 futbolcunun aldığı yüksek maaşlardan da kurtulmayı hedefliyor. Ortadaki rakam gerçekten inanılmaz.</p>
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Yönetim, bu ayrılıklarda elde edeceği bonservis gelirlerinin yanında bu 3 futbolcunun aldığı yüksek maaşlardan da kurtulmayı hedefliyor. Ortadaki rakam gerçekten inanılmaz.

<p><b>BONUS MADDELER VAR</b></p><p><br></p><p>Radamel Falcao senelik 5, Feghouli 3 milyon 850 bin, Belhanda ise 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor.</p>
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BONUS MADDELER VAR


Radamel Falcao senelik 5, Feghouli 3 milyon 850 bin, Belhanda ise 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor.

<p>Bu rakamların toplamı yaklaşık 91 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak bu futbolcuların sözleşmelerinde birçok bonus maddesi var.</p>
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Bu rakamların toplamı yaklaşık 91 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak bu futbolcuların sözleşmelerinde birçok bonus maddesi var.

<p>Bu rakamların toplamı yaklaşık 91 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak bu futbolcuların sözleşmelerinde birçok bonus maddesi var.Örneğin puan başı 5 bin euro alıyorlar. Yani bir maçta Galatasaray berabere kalırsa 5, kazanırsa 15 bin euro daha kazanıyorlar.</p>
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Bu rakamların toplamı yaklaşık 91 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak bu futbolcuların sözleşmelerinde birçok bonus maddesi var.Örneğin puan başı 5 bin euro alıyorlar. Yani bir maçta Galatasaray berabere kalırsa 5, kazanırsa 15 bin euro daha kazanıyorlar.

<p>Toplam rakam 100 milyon lira civarına geliyor. Yönetim, muhtemel satışlar için gerekli kolaylığı gösterecek.</p><p>Akşam</p>
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Toplam rakam 100 milyon lira civarına geliyor. Yönetim, muhtemel satışlar için gerekli kolaylığı gösterecek.

Akşam

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