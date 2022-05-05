Galatasaray'da seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliğinin futbolcuları da tedirgin etti.
Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun da kulübün geleceğindeki bu belirsizlikten rahatsız olduğu konuşuluyor.
Fatih Terim'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent'in takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.
Kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda şimdiden bazı yıldız isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı belirtiliyor.
Ayrılmak isteyen oyuncuların arasında sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi planladığı Marcao da var.
Geçtiğimiz yaz 7 milyon euroya transfer edilen Victor Nelsson da gelecek olan teklifleri değerlendirmek istiyor.
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu da ayrılmak isteyen isimler arasında yer alıyor.
Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve adı Sampdoria ile anılan Alexandru Cicaldau da teklifleri değerlendirmek istiyor.
Ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına bu isimlerin satışı onaylanabilir.