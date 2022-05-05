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Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Teklif bekliyorlar...

Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Teklif bekliyorlar...
5 Mayıs 2022 Perşembe

Kötü bir sezon geçiren ve yönetim belirsizliği yaşayan Galatasaray'da 4 yıldız isim ayrılığa hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau'nun teklif beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...

<p>Galatasaray'da seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliğinin futbolcuları da tedirgin etti.</p>
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Galatasaray'da seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliğinin futbolcuları da tedirgin etti.

<p>Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun da kulübün geleceğindeki bu belirsizlikten rahatsız olduğu konuşuluyor.</p>
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Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun da kulübün geleceğindeki bu belirsizlikten rahatsız olduğu konuşuluyor.

<p>Fatih Terim'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent'in takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.</p>
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Fatih Terim'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent'in takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.

<p>Kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.</p>
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Kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

<p>Sarı-kırmızılılarda şimdiden bazı yıldız isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı belirtiliyor.</p>
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Sarı-kırmızılılarda şimdiden bazı yıldız isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı belirtiliyor.

<p>Ayrılmak isteyen oyuncuların arasında sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi planladığı Marcao da var.</p>
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Ayrılmak isteyen oyuncuların arasında sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi planladığı Marcao da var.

<p>Geçtiğimiz yaz 7 milyon euroya transfer edilen Victor Nelsson da gelecek olan teklifleri değerlendirmek istiyor.</p>
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Geçtiğimiz yaz 7 milyon euroya transfer edilen Victor Nelsson da gelecek olan teklifleri değerlendirmek istiyor.

<p>Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu da ayrılmak isteyen isimler arasında yer alıyor.</p>
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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu da ayrılmak isteyen isimler arasında yer alıyor.

<p>Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve adı Sampdoria ile anılan Alexandru Cicaldau da teklifleri değerlendirmek istiyor.</p>
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Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve adı Sampdoria ile anılan Alexandru Cicaldau da teklifleri değerlendirmek istiyor.

<p>Ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına bu isimlerin satışı onaylanabilir.<br></p>
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Ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına bu isimlerin satışı onaylanabilir.
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