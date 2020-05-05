Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kurmayları ile birlikte gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.
Fatih Terim, defans bölgesinde sıkıntı yaşamamak için alternatifleri çoğaltmak için çalışmalara başladı.
Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak.
Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.
Sözleşmeleri bitecek Mariano ve Nagatomo'nun ayrılması kesinleşti.
Vasatı aşamayan Linnes'e de yol göründü, Norveçli oyuncu temelli ülkesine dönme planları yapmaya başladı.
Biri yerli iki transfer
Sağ beke biri yerli iki takviye ise yolda. Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare listenin ilk iki sırasında yer alıyor.