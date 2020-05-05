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Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu!

Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu!
05 Mayıs 2020 Salı

Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Fatih Terim, 4 ismin takımdan ayrılmasına onay verirken, sarı kırmızılı takımda bir de yeni transfer var.

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kurmayları ile birlikte gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kurmayları ile birlikte gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.

<p>Fatih Terim, defans bölgesinde sıkıntı yaşamamak için alternatifleri çoğaltmak için çalışmalara başladı.</p>
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Fatih Terim, defans bölgesinde sıkıntı yaşamamak için alternatifleri çoğaltmak için çalışmalara başladı.

Bu yönde çalışmalar devam ederken takımdan ayrılması muhtemel isimlerin ayrılığına da onay verdi. Sözleşme uzatma görüşmeleri yapılmayacak...
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Bu yönde çalışmalar devam ederken takımdan ayrılması muhtemel isimlerin ayrılığına da onay verdi. Sözleşme uzatma görüşmeleri yapılmayacak...

<p>Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak.</p>
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Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak.

<p>Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.</p>
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Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.

<p>Sözleşmeleri bitecek Mariano ve Nagatomo'nun ayrılması kesinleşti.</p>
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Sözleşmeleri bitecek Mariano ve Nagatomo'nun ayrılması kesinleşti.

Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden gelen Şener Özbayraklı beklentileri karşılamayınca yeni sezon planlarında da yer alamadı.
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Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden gelen Şener Özbayraklı beklentileri karşılamayınca yeni sezon planlarında da yer alamadı.

<p>Vasatı aşamayan Linnes'e de yol göründü, Norveçli oyuncu temelli ülkesine dönme planları yapmaya başladı.</p>
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Vasatı aşamayan Linnes'e de yol göründü, Norveçli oyuncu temelli ülkesine dönme planları yapmaya başladı.

<p>Biri yerli iki transfer </p><p><br></p><p>Sağ beke biri yerli iki takviye ise yolda. Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare listenin ilk iki sırasında yer alıyor.</p>
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Biri yerli iki transfer


Sağ beke biri yerli iki takviye ise yolda. Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare listenin ilk iki sırasında yer alıyor.

Vatandaşı Linnes'ten daha iyi olarak gösterilen ve Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyen Omar Elabdellaoui yıllık 1.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atmaya hazır. (Sabah)
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Vatandaşı Linnes'ten daha iyi olarak gösterilen ve Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyen Omar Elabdellaoui yıllık 1.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atmaya hazır. (Sabah)

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