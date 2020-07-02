Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan Galatasaray performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu.
Teknik heyet ve yönetim gelecek sezon için planlama yapmaya başladı.
Bütçesinde yüzde 30'a yakın tasarruf sağlayacak olan Aslan hem de bonservisli transferler için kaynak oluşturacak.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kiralık sözleşmeleri sona eren Diagne ve Babel resmen Galatasaray'a dönseler de teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyorlar.
Bu iki oyuncudan kurtulmaya çalışacak sarı-kırmızılı kulübün Belhanda, Feghouli ve Falcao için gelecek tekliflere de kapısı açık.
Galatasaray gönderilecekler listesine koyduğu bu 5 oyuncuyu satabilirse kasası güçlenecek.
BELHANDA
30 yaşındaki Faslı 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. 28 resmi karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.
FALCAO
2022'ye kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki santrfor, bu sezon 22 resmi maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.
FEGHOULİ
Cezayirli'nin sözleşme bitiş tarihi 2022… 33 resmi maça çıkan sağ kanat, 7 gol attı, 6 asist yaptı.
BABEL
Devre arasında Ajax'a kiralanan 33 yaşındaki sol kanat, gitmeden önce ligde 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asistle oynamıştı.
DIAGNE
Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mbaye Diagne, sezon başında kiralandığı Belçika'nın Club Brugge takımında toplamda 9 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.