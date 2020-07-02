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Galatasaray'da 5 ayrılık

Galatasaray'da 5 ayrılık
02 Temmuz 2020 Perşembe

Takım bütçesini düşürmek ve bonservisli transfer yapabilmek için oyuncu satmak isteyen Galatasaray, 5 yıldızını satış listesine koydu.

<p>Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan Galatasaray performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu.</p>
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Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan Galatasaray performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu.

<p>Teknik heyet ve yönetim gelecek sezon için planlama yapmaya başladı.</p>
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Teknik heyet ve yönetim gelecek sezon için planlama yapmaya başladı.

<p>Bütçesinde yüzde 30'a yakın tasarruf sağlayacak olan Aslan hem de bonservisli transferler için kaynak oluşturacak.</p>
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Bütçesinde yüzde 30'a yakın tasarruf sağlayacak olan Aslan hem de bonservisli transferler için kaynak oluşturacak.

<p>Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kiralık sözleşmeleri sona eren Diagne ve Babel resmen Galatasaray'a dönseler de teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyorlar.</p>
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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kiralık sözleşmeleri sona eren Diagne ve Babel resmen Galatasaray'a dönseler de teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyorlar.

<p>Bu iki oyuncudan kurtulmaya çalışacak sarı-kırmızılı kulübün Belhanda, Feghouli ve Falcao için gelecek tekliflere de kapısı açık.</p>
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Bu iki oyuncudan kurtulmaya çalışacak sarı-kırmızılı kulübün Belhanda, Feghouli ve Falcao için gelecek tekliflere de kapısı açık.

<p>Galatasaray gönderilecekler listesine koyduğu bu 5 oyuncuyu satabilirse kasası güçlenecek.</p>
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Galatasaray gönderilecekler listesine koyduğu bu 5 oyuncuyu satabilirse kasası güçlenecek.

<p><b>BELHANDA </b></p><p><br></p><p>30 yaşındaki Faslı 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. 28 resmi karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.</p>
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BELHANDA


30 yaşındaki Faslı 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. 28 resmi karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.

<p><b>FALCAO </b></p><p><br></p><p>2022'ye kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki santrfor, bu sezon 22 resmi maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.</p>
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FALCAO


2022'ye kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki santrfor, bu sezon 22 resmi maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.

<p><b>FEGHOULİ </b></p><p><br></p><p>Cezayirli'nin sözleşme bitiş tarihi 2022… 33 resmi maça çıkan sağ kanat, 7 gol attı, 6 asist yaptı.</p>
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FEGHOULİ


Cezayirli'nin sözleşme bitiş tarihi 2022… 33 resmi maça çıkan sağ kanat, 7 gol attı, 6 asist yaptı.

<p><b>BABEL </b></p><p><br></p><p>Devre arasında Ajax'a kiralanan 33 yaşındaki sol kanat, gitmeden önce ligde 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asistle oynamıştı.</p>
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BABEL


Devre arasında Ajax'a kiralanan 33 yaşındaki sol kanat, gitmeden önce ligde 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asistle oynamıştı.

<p><b>DIAGNE </b></p><p><br></p><p>Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mbaye Diagne, sezon başında kiralandığı Belçika'nın Club Brugge takımında toplamda 9 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.</p>
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DIAGNE


Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mbaye Diagne, sezon başında kiralandığı Belçika'nın Club Brugge takımında toplamda 9 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.

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