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Galatasaray'da 8 ayrılık daha

Galatasaray'da 8 ayrılık daha
11 Ağustos 2021 Çarşamba

Galatasaray'da Victor Nelsson'un transferiyle takımdaki yabancı oyuncuların sayısı 8'e yükseldi. Sarı kırmızılı takımda 7'si yabancı, 8 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

<p>Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı.</p>
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Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı.

<p>Aslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. En büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek. İşte son durum...</p>
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Aslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. En büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek. İşte son durum...

<p><b>OMAR ELABDELLAOUI</b></p><p><br></p><p>Gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak.</p>
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OMAR ELABDELLAOUI


Gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak.

<p><b>OZORNWAFOR</b></p><p><br></p><p>A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak.</p>
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OZORNWAFOR


A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak.

<p><b>JESSE SEKIDIKA</b></p><p><br></p><p>Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak.</p>
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JESSE SEKIDIKA


Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak.

<p><b>FALCAO VE FEGHOULI</b></p><p><br></p><p>Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.</p>
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FALCAO VE FEGHOULI


Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.

<p><b>MBAYE DIAGNE</b></p><p><br></p><p>Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak.</p>
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MBAYE DIAGNE


Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak.

<p><b>RYAN BABEL</b></p><p><br></p><p>Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı.</p>
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RYAN BABEL


Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı.

<p><b>LUYINDAMA</b></p><p><br></p><p>3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu: 4 milyon Euro. Danimarkalı oyuncunun transferinin ardından stoperdeki ikiliyi değiştirecek olan Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama'nın yerine artık Nelsson-Marcao ikilisine görev verecek.</p>
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LUYINDAMA


3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu: 4 milyon Euro. Danimarkalı oyuncunun transferinin ardından stoperdeki ikiliyi değiştirecek olan Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama'nın yerine artık Nelsson-Marcao ikilisine görev verecek.

<p><b>BELÇİKA VE FRANSA'DAN İLGİ VAR</b></p><p><br></p><p>Kulübe yolu gözüken Luyindama ise teklif alması halinde ayrılacak. Milli takım kampında 1.5 yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü eski performansını yansıtamayan Luyindama için Belçika ve Fransa'dan kulüplerin ilgisi bulunuyor.</p>
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BELÇİKA VE FRANSA'DAN İLGİ VAR


Kulübe yolu gözüken Luyindama ise teklif alması halinde ayrılacak. Milli takım kampında 1.5 yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü eski performansını yansıtamayan Luyindama için Belçika ve Fransa'dan kulüplerin ilgisi bulunuyor.

<p><b>EMRE TAŞDEMİR</b></p><p><br></p><p><span >TFF Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki sol bek, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacak.</span><br></p><p><br></p><p>Sporx</p>
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EMRE TAŞDEMİR


TFF Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki sol bek, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacak.


Sporx

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