Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı.
Aslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. En büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek. İşte son durum...
OMAR ELABDELLAOUI
Gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak.
OZORNWAFOR
A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak.
JESSE SEKIDIKA
Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak.
FALCAO VE FEGHOULI
Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.
MBAYE DIAGNE
Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak.
RYAN BABEL
Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı.
LUYINDAMA
3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu: 4 milyon Euro. Danimarkalı oyuncunun transferinin ardından stoperdeki ikiliyi değiştirecek olan Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama'nın yerine artık Nelsson-Marcao ikilisine görev verecek.
BELÇİKA VE FRANSA'DAN İLGİ VAR
Kulübe yolu gözüken Luyindama ise teklif alması halinde ayrılacak. Milli takım kampında 1.5 yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü eski performansını yansıtamayan Luyindama için Belçika ve Fransa'dan kulüplerin ilgisi bulunuyor.
EMRE TAŞDEMİR
TFF Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki sol bek, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
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