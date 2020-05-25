Galatasaray'da maliyeti yüksek olan birçok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sozun sonunda yollar ayrılacak.
Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon Euro'luk teklifleri dahi kabul edecek.
Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...
Sarı-Kırmızılı takım bu iki oyuncuyu kadrodan göndererek maaş ortalamasını düşürmek istiyor.
Belhanda'nın Galatasaray'a yılık maliyeti 5 milyon Euro civarında.
Oyuncuya 3 milyon 350 bin Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA maçlarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ve 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim alıyor.
Bu rakamlar dışında da oyuncunun eksi kulübü Dinamo Kiev'e Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 500 bin Euro ödeniyor.
Belhanda'nın 25 maçtan fazla oynaması durumunda Ukrayna kulübünün kasasına 250 bin Euro daha giriyor.
Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim olan Belhanda'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleri dışında bazı Fransız kulüplerinin de gündemde olduğu ancak düşük maaş nedeniyle Belhanda için tercih sebebi olmayacağı belirtiliyor.
Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor.
Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor. Dursun Özbek dönemi takıma katılan Feghouli'nin maliyeti bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu geçiyor...
Maaş 3 milyon 850 bin Euro
Onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net
Yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net
Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD
TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EURO
Feghouli'nin Sarı-Kırmızılı takım ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-Kırmızılı takım her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon EURO'ya yakın bin maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor.
NEDEN SUUDİ ARABİSTAN?
Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kulübü Newcastle United için 300 milyon Sterlin ödemeye hazır olan Suudi Kralı Muhammed bin Selman geçen sezon ülkedeki bütün kulüplerin borçlarını sıfırlamıştı.
Suudi Arabistan Ligi'ni marka haline getirmek isteyen Selman'ın bu anlamda kulüplere transfer için bütçe ayrılacağı belirtiliyor.
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