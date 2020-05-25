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Galatasaray'da ayrılık vakti

Galatasaray'da ayrılık vakti
25 Mayıs 2020 Pazartesi

Koronavirüs nedeniyle maddi anlamda zor günler yaşayan Galatasaray iki yıldızını gözden çıkardı... Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayıracak olan sarı kırmızılar hem bu iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulacak hem de bonservis bedeli kazanacak. İşte detaylar...

<p>Galatasaray'da maliyeti yüksek olan birçok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. </p>
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Galatasaray'da maliyeti yüksek olan birçok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. 

<p>Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sozun sonunda yollar ayrılacak.</p>
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Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sozun sonunda yollar ayrılacak.

<p>Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon Euro'luk teklifleri dahi kabul edecek.</p>
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Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon Euro'luk teklifleri dahi kabul edecek.

<p>Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...</p>
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Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>Sarı-Kırmızılı takım bu iki oyuncuyu kadrodan göndererek maaş ortalamasını düşürmek istiyor.</span><br></p>
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Sarı-Kırmızılı takım bu iki oyuncuyu kadrodan göndererek maaş ortalamasını düşürmek istiyor.

<p>Belhanda'nın Galatasaray'a yılık maliyeti 5 milyon Euro civarında.</p>
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Belhanda'nın Galatasaray'a yılık maliyeti 5 milyon Euro civarında.

<p>Oyuncuya 3 milyon 350 bin Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA maçlarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ve 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim alıyor.</p>
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Oyuncuya 3 milyon 350 bin Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA maçlarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ve 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim alıyor.

<p>Bu rakamlar dışında da oyuncunun eksi kulübü Dinamo Kiev'e Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 500 bin Euro ödeniyor.</p>
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Bu rakamlar dışında da oyuncunun eksi kulübü Dinamo Kiev'e Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 500 bin Euro ödeniyor.

<p>Belhanda'nın 25 maçtan fazla oynaması durumunda Ukrayna kulübünün kasasına 250 bin Euro daha giriyor.</p>
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Belhanda'nın 25 maçtan fazla oynaması durumunda Ukrayna kulübünün kasasına 250 bin Euro daha giriyor.

<p>Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim olan Belhanda'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. </p>
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Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim olan Belhanda'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

<p>Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleri dışında bazı Fransız kulüplerinin de gündemde olduğu ancak düşük maaş nedeniyle Belhanda için tercih sebebi olmayacağı belirtiliyor.</p>
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Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleri dışında bazı Fransız kulüplerinin de gündemde olduğu ancak düşük maaş nedeniyle Belhanda için tercih sebebi olmayacağı belirtiliyor.

<p>Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor. <br></p>
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Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor. 

<p>Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor. Dursun Özbek dönemi takıma katılan Feghouli'nin maliyeti bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu geçiyor...<br></p>
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Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor. Dursun Özbek dönemi takıma katılan Feghouli'nin maliyeti bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu geçiyor...

<p>Maaş 3 milyon 850 bin Euro</p>
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Maaş 3 milyon 850 bin Euro

<p>Onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net<br></p>
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Onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net

<p>Yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net</p>
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Yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net

<p>Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD</p>
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Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD

<p>TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EURO</p>
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TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EURO

<p>Feghouli'nin Sarı-Kırmızılı takım ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.</p>
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Feghouli'nin Sarı-Kırmızılı takım ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

<p>Sarı-Kırmızılı takım her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon EURO'ya yakın bin maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor.</p>
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Sarı-Kırmızılı takım her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon EURO'ya yakın bin maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor.

<p><b>NEDEN SUUDİ ARABİSTAN?</b><br></p><p><br></p><p>Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kulübü Newcastle United için 300 milyon Sterlin ödemeye hazır olan Suudi Kralı Muhammed bin Selman geçen sezon ülkedeki bütün kulüplerin borçlarını sıfırlamıştı. </p>
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NEDEN SUUDİ ARABİSTAN?


Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kulübü Newcastle United için 300 milyon Sterlin ödemeye hazır olan Suudi Kralı Muhammed bin Selman geçen sezon ülkedeki bütün kulüplerin borçlarını sıfırlamıştı. 

<p>Suudi Arabistan Ligi'ni marka haline getirmek isteyen Selman'ın bu anlamda kulüplere transfer için bütçe ayrılacağı belirtiliyor.</p><p>Fanatik</p>
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Suudi Arabistan Ligi'ni marka haline getirmek isteyen Selman'ın bu anlamda kulüplere transfer için bütçe ayrılacağı belirtiliyor.

Fanatik

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