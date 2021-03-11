Galatasaray'da Sivasspor maçından sonra yönetimi hedef alan sözler söyleyen Belhanda'nın bileti kesildi.
Öte yandan sarı kırmızılı takımın kaptanları Muslera ve Arda Turan'ın bu karara cevabı sert oldu ve Belhanda'nın ayrılığı öğrendikten sonraki ilk tepkisi de ortaya çıktı. İşte detaylar....
TAKIM KAPTANLARI ARDA VE MUSLERA SİNİRLİ!.
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'da Belhanda'nın takımdan gönderildiğini öğrenen futbolcular idman öncesi büyük bir şok yaşadı.
Özellikle takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk hem üzgün hem de sinirliydi. Belhanda teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı..
BONUSLAR NE OLACAK?
Belhanda, G.Saray bu yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa 500 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa ise 250 bin Euro bonus alacaktı..
BELHANDA'NIN GİDİŞİ TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ
Şok bir açıklama ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumu Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı futbolseverler, iki şampiyonlukta payı bulunan Faslı yıldızın böyle bir gerekçeyle gönderilmesini, 'Sneijder'i takımdan göndermeden formasını Belhanda'ya vermek ne kadar yanlış bir karar ise, zemin sebebi ile yönetimi eleştirdi diye Belhanda'yı göndermek de o derece yanlış.
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Kadıköy'den 2 kez çıktı, kurtlar sofrasından çıkamadı' yorumlarıyla eleştirdi. Bazı taraftarlar ise sosyal medyada, 'Belhanda taraftara hakaret ettiği gün gitmeliydi. Yönetim doğru yaptı. Belhanda'nın maksadını ve kendini aşan konuşmalar yapması kabul edilebilecek türden davranış değildir' mesajlarını paylaştılar..
ZEMİN BAHANEYDİ...
3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda uzun süredir Galatasaray'la sözleşmesini uzatmak istiyordu. 2 milyon Euro'ya yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyleyen Faslı 10 numara, yönetimden bir türlü olumlu cevap alamadı. Fatih Terim'in kalması yönünde görüş vermesine rağmen somut adım atılmadı..
Belhanda da bu durumu takım arkadaşlarına 'Sosyal medyada hakkımda yazılan olumsuz yorumlardan etkilendiler ve sözleşmemi uzatmadılar' diyerek anlattı. Yıldız oyuncu zemini bahane ederek de yönetimi röportaj sırasında eleştiri yağmuruna tuttu.
KESİNTİYİ KABUL ETMEDİ
Selefi Sneijder'in aksine büyük maçlara golleriyle değil kartlarıyla damgasını vurdu. 10 numaralı formanın skor katkısı olarak karşılığını hiçbir zaman veremedi..
TERİM 'ÖZÜR DİLE' DEDİ AMA BELHANDA GÖNDERİLMEKTEN KURTULAMADI!
Faslı 10 numara geri adım atsa da Başkan Cengiz, 'Derhal gönderin' talimatı verdi.
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Süreci yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim'in, pazartesi günkü idmanda oyuncusunu uyardığı ortaya çıktı. Terim 'Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor' derken, hocasının tavsiyesini dikkate alan Belhanda 'Başkan ve yönetim kurulu hakkında konuşmadım' ifadesiyle geri adım attı..
Başkan Mustafa Cengiz, 'O sözleri bize söyledi!' diyerek yöneticilerle toplantı yaptı. Faslı 10 numaranın sözleşmesini feshetme kararı alan sarı kırmızılı yönetim, kulüp avukatlarına talimatı verdi ve 2 gün boyunca Belhanda'nın sözleşmesi ve sözleri satır satır incelendi..