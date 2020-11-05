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Galatasaray'da Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray'da Falcao şoku! Antrenmanı tamamlayamadı
05 Kasım 2020 Perşembe

Sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Galatasaray'ın golcü futbolcusu Radamel Falcao, idmanı yarıda bıraktı.

<p>Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanda sakatlandı.</p>
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Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanda sakatlandı.

<p>Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.</p>
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

<p>Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla sürdü. </p>
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla sürdü. 

<p>İdmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. </p>
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İdmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. 

<p>Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.</p>
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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

<p>Antrenmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, çalışmayı tamamlayamadı. </p>
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Antrenmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, çalışmayı tamamlayamadı. 

<p>Kolombiyalı futbolcunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.</p>
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Kolombiyalı futbolcunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

<p>Sakatlığı geçen Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. </p>
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Sakatlığı geçen Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. 

<p>MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.</p>
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MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

<p>Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.</p>
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Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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